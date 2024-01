Пътешествениците могат да превърнат Дубай в своята топ дестинация през 2024 г. - има поне 24 причини. От бляскави хотели и вдигащи адреналина събития до семейни занимания и разнообразна кухня – градът е единствен по рода си.

На първо място, хотелиерството в Дубай се развива с бързи темпове, като пример за това са Atlantis The Royal, класиран на 44-о място в списъка на 50-те най-добри хотела в света, и награждаваният Banyan Tree Dubai на остров Bluewaters. Освен това Mama Shelter Dubai и Siro One Za'abeel, фокусирани върху здравето, са на път да променят разбирането за достъпен лукс. Jumeirah Marsa Al Arab пък е дом на гостоприемството, а The Lana, проект на Foster and Partners, примамва туристите с пленителната си атмосфера.

Atlantis The Royal Siro One Za'abeel

Второ, Дубай има възможности за настаняване за всеки вкус. Bab Al Shams Desert Resort, сгушен в пустинята, наподобява арабско село, докато 25Hours се отличава с творби на местното изкуство и кино Akil, в което се излъчват независими филми. W Dubai - Mina Seyahi пък предлага екзотично плажно преживяване, докато NH Collection Dubai The Palm изпъква с природосъобразно обзаведени стаи и екологични инициативи.

25Hours

Трето, туристите могат да видят града от различна перспектива благодарение на някои популярни атракции. Едно от най-добрите места е Sky Views Dubai, който предлага Edge Walk, Sky Glass и вълнуващата Sky Slide с панорамна гледка от 52-ия и 53-ия етаж. Dubai Frame, най-голямата рамка за снимки в света, подканва посетителите с достъпния си вход. За приключения в небето AURA Skypool, разположен на 200 метра във въздуха, е най-високият в света 360-градусов инфинити басейн, от който се открива спираща дъха гледка към Palm Jumeirah и Арабския залив.На четвърто място се нарежда архитектурното майсторство на Дубай с култови постройки като Burj Khalifa, Burj Al Arab и Dubai Frame. Sky Views Dubai

Любителите на архитектурата могат да се докоснат до историята на града в историческия квартал Al Fahidi, както и до иновациите в Музея на бъдещето. Туристите си струва да разгледат и над 600 000 заглавия в библиотеката на Mohammed bin Rashid, всяко от които е свидетелство за културното наследство на Дубай.

Al Fahidi

На пето място, красивите плажни дестинации на Дубай, сред които Kite Beach, са идеално място за любителите на водните спортове. Междувременно на плажа Sunset Beach (Umm Suqeim Beach) цари спокойна атмосфера с гледка към емблематичния Burj Al Arab.

Limonata

Плажът в JBR (The Beach at JBR), отрупан с магазини и ресторанти по крайбрежната алея, е една от най-популярните дестинации в града. Към чара на ивицата допринасят и нови места като Limonata и February 30 at Palm West Beach. През 2024 г. J1 Beach предвижда 13 нови концептуални клуба и ресторанта, сред които Baoli, вдъхновеният от Мексико Gitano и италианската плажна къща Gigi Rigolatto.

February 30

Спортната сфера на Дубай, заемаща шесто място, предлага куп събития и дейности. Световната купа на Дубай, която ще се проведе на пистата Meydan Racecourse на 30 март, е едно от най-посещаваните конни състезания в света. А Dubai Duty-Free Tennis Championship, който започва на 18 февруари и продължава до 2 март, привлича световните тенис звезди за двуседмично шоу.

Основан през 1970 г., турнирът Emirates Dubai 7s се превърна в добре познато спортно събитие, което привлича над 5000 атлети от цял свят. Тридневният турнир през декември се провежда на стадион The Sevens, като включва състезания по ръгби, крикет и фитнес, в допълнение с концерти, детски кът и площадки за игра.

Дубай е подходящ и за любителите на голфа с турнири от световна класа, сред които Dubai Desert Classic (18-21 януари) на игрището Majlis Course в Emirates Golf Club и DP World Tour Championship (14-17 ноември) на игрището Earth, проектирано от Грег Норман, в Jumeirah Golf Estates.

KidZania

Семейните дейности, които Дубай предлага, са още една добра причина градът да бъде посетен през 2024 г. KidZania в Dubai Mall е интерактивен град, в който деца на възраст от 2 до 16 години могат да опознаят над 70 професии чрез реалистични настройки. За тропическо приключение пък куполът на Green Planet помещава тропическа гора с над 3000 растения, птици и животни. Някои интересни преживявания там са нощувка на палатка и гмуркане с пирани.

MOTIONGATE

MOTIONGATE™ Дубай разполага с две единствени по рода си влакчета - John Wick: Open Contract и Now You See Me: High Roller. Междувременно IMG World of Adventures - най-големият закрит тематичен парк в Дубай, има пет зони за приключения - от Marvel до Cartoon Network.

За водни забавления парковете Wild Wadi и Aquaventure на Atlantis The Palm са подходящи за всички възрасти. Перфектната семейна ваканция се превръща в реалност в Global Village, където 90 култури се обединяват посредством павилиони на страни от Корея до Катар.

Под номер 8 се нарежда адреналинът, с който Дубай зарежда - от туристическите пътеки в Hatta до гмуркането в най-дълбокия плувен басейн в света в Deep Dive Dubai. Любителите на силните усещания могат да изпробват най-дългата в света градска въжена линия в XLine Dubai Marina, да карат бъги в пустинята, да се качат на балон с горещ въздух, или да посетят Dubai Autodrome.

Aquaventure

Следващата причина за екскурзия в Дубай е прекрасната природа, като има по нещо за всеки - от планините и къмпингите в Hatta, до семейните обиколки в националния парк Mushrif. Разнообразието на откритите места включва още зиплайн линията в парк Aventura в гората Ghaf, както и пустинната пътека на велосипедната писта Al Qudra, където хората дори могат да видят защитения арабски орикс.

Mushrif

Още нещо, заради което си струва Дубай да бъде посетен, са шопинг дестинациите. От най-големия търговски център в света Dubai Mall и пълния с развлечения Mall of the Emirates, до спокойния Dubai Hills Mall и достъпните дизайнерски стоки в The Outlet Village в Jebel Ali - градът е подходящ за всеки бюджет.

Под номер 11 се крият оживените пазари и сергии на Дубай. Туристите могат да разгледат Gold Souk ("Златен сук"), Spice Souk ("Сук на подправките") и Textile Souk ("Сук на текстила"), които изобилстват от бижута, шафран и автентични арабски тъкани. За поръчкови бижута по-спокойният Gold and Diamond Park е добра алтернатива. Любителите на гурме кухнята могат да се поглезят на крайбрежния пазар в Дейра, който предлага пресни морски дарове. Традиционният Souk Madinat Jumeirah и The Ripe Market, който подкрепя местния бизнес, допринасят за разнообразното пазаруване в Дубай.

12-ата причина, поради която туристите трябва да посетят Дубай, е богатото културно наследство. Музеят Etihad, построен на мястото на основаването на ОАЕ през 1971 г., представя историята на страната чрез впечатляващи изложби на площ от 25 000 кв.м. Фокусирайки се върху събитията, довели до обединението на емирствата през 1971 г., той акцентира върху ключовия период между 1968 и 1974 г.

SMCCU

Центърът за културно разбирателство на шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум (SMCCU) запознава отблизо посетителите с културата на емирствата. Пътуващите могат да опитат традиционни ястия, да научат местните обичаи и да придобият представа за наследството на Дубай. Музеят на кафето прославя "gahwa" (арабското кафе) и неговото културно значение, а музеят "Al Shindagha" разказва за трансформацията на Дубай от рибарско селище във футуристичен метрополис.

Разрастващата се художествена сцена на Дубай се нарежда на 13-о място. AYA Universe завладява посетителите със светлинно и звуково шоу, докато Alserkal Avenue се откроява като център на съвременно изкуство с над 70 помещения. През март събитието Art Dubai дава възможност на артисти и почитатели на изкуството от различни направления да разменят опит и да се потопят заедно в творчеството на града.

AYA Universe

Сафарито в пустинята Platinum Heritage е още една идеална причина за пътуване до Дубай, като то е отличено от World Travel Awards. Обиколката на пустинята включва автентична ориенталска кухня, шоу със соколи, културни представления и разходки из дивата природа с ретро Land Rover. Освен това само на 40 минути от центъра лагерът Sonara в резервата за опазване на пустинята в Дубай предлага опция за изживяване в бохо стил с музика на живо сред природата.

Sonara

Hatta, която е само на 90 минути от центъра на града, разполага със 700-километрова планинска верига, идеална за фотографи, любители на природата и приключенци. Скалистите пейзажи, вади и ферми създават добри условия за пешеходен туризъм, каране на планински велосипеди и плаване с каяк в язовир Hatta.

Под номер 15 любителите на уелнес почивките могат да се отдадат на пълен релакс. Градът е пълен с различни йога сесии и луксозни спа центрове. В Talise Ottoman Spa в Jumeirah Zabeel Saray гостите могат да се насладят на турски хамам, басейни за таласотерапия и снежни стаи. SEVA предлага холистичен уелнес с фитнес пространства, веганска кухня и редовни семинари за лечение чрез рейки. За по-нестандартна йога The Lost Chambers в Atlantis, The Palm, е идеално място, където гостите могат да опитат йога под водата, заобиколени от над 65 хил. морски обитатели.

Ossiano

Дубай е също и глобален кулинарен център с над 13 хил. заведения от 200 националности. Годишният фестивал на храната в Дубай, който се провежда от 19 април до 12 май, е изпълнен с готварски шоута на живо, стрийт фуд и достъпни цени. Градът се гордее с 90 ресторанта, признати от Мишлен, които се развиват в над 23 направления. Гостите на Дубай могат да изпробват подводно хранене в Ossiano или японски блюда в местния фаворит 3Fils, награден с Bib Gourmand в пътеводителя на Мишлен, а междувременно Tresind Studio е идеален за любителите на индийската кухня.

Tresind

17-о място заемат разнообразните кулинарни преживявания на Дубай. Посетителите могат да се насладят на автентични ястия от емирствата в ресторант Al Khayma Heritage или Arabian Tea House. Ресторант Al Fanar пък пренася гостите си в културата на ОАЕ от 60-те години, запазвайки вкусовете на местната кухня.

Кулинарните иновации на града включват концепции като Kinoya - част от гайда на Мишлен, докато Moonrise, уединен ресторант в стил омакасе на Sheikh Zayed Road, предлага несравнима панорамна гледка. Бистро Orfali Bros, основано от трима сирийски братя, е отличено в класациите MENA 50 Best in 2023 и World's 50 Best Restaurants.

Набиращи популярност обекти са: The Guild, представящ пет уникални концепции; Nola Bijou Bistro & Bar, съчетаващ френска и карибска кухня; Blue Box Cafe, ексклузивно изживяване в ресторанта на Tiffany & Co; La Petite Ani на шеф Изу Ани, както и KashKan, ръководен от известния индийски готвач Ранвир Брар.

La Petite Ani

18-ата причина за опознаване на Дубай са множеството фестивали и концерти, на които градът е домакин. Литературният фестивал на Емирствата, който се провежда от 31 януари до 6 февруари във Фестивалния град на Дубай и библиотеката "Мохамед бин Рашид", е съпроводен с участието на известни автори като София Уебстър и Клаудия Ранкин.

Дубайската опера

Дубайската опера пък обещава неповторимо изживяване с програмата за 2024 г., част от която са "Малкият принц" от 26 до 28 януари и "Фантомът на операта" от 22 февруари до 12 март. Първата в града Седмица на филмовата музика през май отбелязва шедьоврите на киното, а Art Dubai, най-значимият панаир за изкуство в Близкия изток, се завръща от 1 до 3 март в Madinat Jumeirah.

Dubai Summer Surprises (DSS) също се завръща през 2024 г. с изгодни оферти, представления на живо и томбола с награди. През ноември Dubai Fitness Challenge насърчава по-здравословния начин на живот с различни фитнес дейности, а през декември се провежда фестивалът в стрийт стил Sole DXB с диджей сетове на живо и модни дефилета.

Още една добра причина за пътешествие до Дубай е това, че градът беше обявен за най-добрия в света за жени, които пътуват сами. Frying Pan Adventures например предлага кулинарни обиколки с екскурзовод, докато AURA Skypool е идеален за релакс, като включва сутрешни йога сесии три пъти седмично. Всеки соло пътешественик може да опознае забележителностите със собствено темпо благодарение на автобусни обиколки като Heritage Express, City Sightseeing Dubai или BigBus Tour, като са подходящи и за запознанства с други туристи.

На 20-о място Дубай предлага романтична атмосфера за влюбените, които искат прекарат почивката си там. Награденият Pierchic е ресторант с модерна средиземноморска кухня в трапезария над водата с изглед към Burj Al Arab. Anantara The Palm е идеален за двойки, като има стаи с изглед към лагуната и вили на брега на морето. Влюбените могат да се насладят и на незабравима вечер в отличения от Мишлен Ossiano, заобиколен от аквариум от пода до тавана. Мястото е перфектно за предложения за брак, като дори има възможност за показване на персонализирано послание чрез водолаз.

Причина 21 за посещение на Дубай тази година са местата за голф ентусиасти, с които градът разполага. Игрища като The Montgomerie Golf Club, The Els Club, Dubai Hills Golf Club и Dubai Creek Golf & Yacht Club имат разнообразни условия. За незабравимо голф изживяване Topgolf Dubai предлага забавления за всички възрасти с музика на живо и заведения за хранене.

На 22-ро място се нареждат безбройните изживявания, съобразени с различните вкусове. Гостите могат да се любуват на залеза от наблюдателната площадка на Burj Al Arab, да скочат с парашут със Skydive Dubai, или да си направят разходка в дюните на резервата за опазване на пустинята Дубай в Al Maha Resort and Spa.

Бляскавият нощен живот на Дубай е 23-ата причина той да влезе в списъка с дестинации за 2024 г. на всеки пътуващ. Q's Bar and Lounge в Palazzo Versace е изискано място за музика на живо, ръководено от джаз легендата Куинси Джоунс. Отворено от сряда до неделя, то обещава вкусна храна и страхотни изпълнения в обстановка тип нюйоркски джаз бар.

La Perle

От 2016 г. насам La Perle завладява с продукцията на Франко Драгоне, в която 65 международни артисти демонстрират своите водни и въздушни изпълнения. Друго подходящо място е CE LA VI, модерен ресторант с парти атмосфера, който има зашеметяваща гледка към Burj Khalifa.

CE LA VI

Разходка или обиколка с абра по Dubai Creek пък разкрива различен аспект на нощния живот, като там на 14 км площ се простират местни ресторанти.

Dubai Creek

Последната причина за посещение на Дубай през 2024 г. е, че градът е перфектен за пътешественици с различен график. Било то 2 дни или 2 седмици - всеки гост ще остане очарован. За тези, които смятат да направят почивката си по-дълга, разходките с лодки в Palm Jumeirah или пълна обиколка в Jameel Arts Centre е идеална.

Туристите могат да подобрят престоя си с Dubai Pass, който предлага достъп до 33 ключови атракции.