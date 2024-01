Бившата на Димитър Рачков се сгоди

Бившата половинка на актьора Димитър Рачков - Анита, не само че отново е на крилете на любовта, а вече дори е сгодена.

Знойната плеймейтка от Хасково Анита Димитрова е вече сгодена! Новината бе потвърдена от самата нея.

"Имам предложение за брак преди Нова година от мъж, който е близък до сърцето ми", сподели блондинката пред "България днес".

Красавецът Нико Еврика Бец, с когото Димитрова се щракна преди Нова година в блестяща фотосесия, поискал ръката й изненадващо.

Двамата се познават от инвестиционните проекти, с които се занимават. От доста време Анита работи като брокер, а Нико е американски инвеститор, който работи предимно в Истанбул и арабския свят.

Анита и Нико изкарват празниците в Дубай и са повече от щастливи. Той й прави великолепни подаръци, тя го обсипва с любов, по нейните думи. Понеже красавицата държала в тайна връзката си, за нея знаят само най-близките й. До момента, когато идва заветното: "Ще станеш ли моя годеница?", на което Анита отговаря с "Да". View this post on Instagram A post shared by 𝓐𝓷𝓲𝓽𝓪 𝓓𝓲𝓶𝓲𝓽𝓻𝓸𝓿𝓪 (@anita.dimitrovaaa)

Шоуменът Димитър Рачков бе първата сериозна връзка на Димитрова, но двамата се разделиха без скандали и останаха добри приятели. Междувременно актьорът си намери приятелка в лицето на Камелия Андонова, с която и в момента живее.

Докато живееше с Рачков, той издържаше не само нея, но и цялото й семейство на драго сърце. След като двамата се разделиха, хасковлийката заработи в голяма столична банка и завърши висше образование. Неотдавна Анита напусна чиновническата длъжност, която заемаше, и стана брокер. За миналата година студиото, в което се трудеше моделката, я награди като най-преуспяваща от фирмата. "Тук колегите са прекрасни и аз много ги обичам", каза пред вестника Анита.

Самата тя сподели след раздялата с Рачков, че той си взел всичко от нея, дори нещата, които й подарявал с години. "Нямах почти нищо, започнах от нулата, бях в депресия. Но не съжалявам, вече всичко лошо е зад гърба ми. Сега имам друга професия, способна съм и няма да се предавам", сподели Анита Димитрова.