Българин е сред победителите на престижните музикални награди Music Moves Europe

Българинът Даниел Стоянов, или Bulgarian Cartrader, е сред петимата победители на престижните музикални награди Music Moves Europe 2024.

Голямата награда на журито и MME Public Choice Award 2024 грабна французойката Zaho de Sagazan. Другите петима победители, които печелят награда от тазгодишните отличия, са Bulgarian Cartrader от България, Giift от Дания, yunè pinku от Ирландия, freekind. от Словения и Ralphie Choo от Испания. Всеки победител ще получи 10 хил. евро, а носителят на Голямата награда на журито Zaho de Sagazan, ще получи и допълнителен ваучер за турне на стойност 5 хил. евро.

Наградите Music Moves Europe Awards (MME Awards) са призът на Европейския съюз, с който се отличават новоизгряващите изпълнители, които представят европейското музикално звучене на днешния и утрешния ден, припомнят организаторите. Наградите имат за цел да ускорят международната кариера на новопоявилите се европейски изпълнители. Сред бившите носители на престижните награди са: Стромай, Альона Альона, The Haunted Youth, Дуа Липа, Сан Суси, Хоузиър, Мескерем Мийс, Christine and the Queens.

След церемонията по връчването на наградите всичките петнадесет номинирани са свирили пред музикални професионалисти и меломани на ESNS - годишен музикален фестивал и конференция, който се провежда през януари в Грьонинген. Всички номинирани и техните екипи, както и много млади професионалисти от музикалната индустрия, са поканени да се включат в обучителната програма на MME в сряда. Темите тази година включват как да се поддържа психическото здраве по време на турне, съвети за "зелено" турне и други. Двама номинирани за MME Awards бяха поканени да запишат Deezer Session, пише "Дневник".

Независимото жури на наградите MME се състои от петима души, които през годините са си спечелили изключителна репутация и уважение в музикалната индустрия. Това са Джема Брадли (BBC Radio Ireland), Синди Кастильо (фестивал MadCool), Кевин Коул (KEXP) и Брайън Джонсън (Spotify). Всяка година, победителят на MME Choice Award (2024) от предходната година се присъединява към журито. Тази година това беше Джери Хайл от Украйна.