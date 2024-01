Рапърът 21 Savage оглави класацията на "Билборд" за албуми

Рапърът 21 Savage (Туенти Уан Савидж) оглави класацията на "Билборд" за албуми за четвърти път в кариерата си, съобщи сайтът на изданието.

Изпълнителят си осигури първенството с новия си албум American Dream, от който за периода на отчитане са продадени 133 000 еквивалентни единици.

21 Savage преди е оглавявал албумния чарт с I Am > I Was (2019), Savage Mode II (2020) в сътрудничество с Метро Бумин и Her Loss (2022) заедно с Дрейк.

Рапърът издаде новата си тава почти "без предупреждение". American Dream беше оповестен на 9 януари и се появи на музикалния пазар три дни по-късно. Албумът включва сътрудничества с Метро Бумин, Лил Дърк, Травис Скот, Доджа Кет, Йънг Тъг и Съмър Уокър.

Второто място в класацията Билборд 200 заема певицата и авторка на песни Кали Учис с испаноезичния албум Orquideas, от който за периода на отчитане са продадени 69 000 еквивалентни единици. За Учис това е най-високото класиране в престижния чарт. През март миналата година изпълнителката достигна до четвърта позиция с предимно англоезичния си албум Red Moon in Venus.

Първенецът от миналата седмица Морган Уолън е отстъпил на трето място с 61 000 продадени еквивалентни единици от албума One Thing at a Time.

Челната петица в класацията Билборд 200 се допълва от рапъра Дрейк с For All the Dogs и певицата Тейлър Суифт с 1989 (Taylor's Version). Миналата седмица двата албума заемаха съответно втората и третата позиция в чарта, предаде БТА.

В Топ 10 на класацията за албуми Билборд 200 намират място още Ноа Каан със Stick Season, Ники Минаж с Pink Friday, Тейлър Суифт с Folklore, Сиза със SOS и отново Суифт с Lover.