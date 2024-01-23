Мария Игнатова става водеща на "Един за друг"

Мария Игнатова ще води новия сезон на романтичното предаване "Един за друг". Тя ще си партнира с досегашния водещ - Емо Чолаков.

Петият сезон ще започне скоро по Нова тв.

"За мен ще е много интересно. Това е нещо ново и съвсем различно от всичко, което съм правила досега. Харесвам Емо и неговото невероятно чувство за хумор. Да застана редом до него в петия сезон на „Един за друг", за мен ще бъде огромно удоволствие. Човешките взаимоотношения винаги са били изключително любопитни и нямам търпение да се впусна в приключението и да наблюдавам двойките от първия ред", казва Мария Игнатова.