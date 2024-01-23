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Мария Игнатова става водеща на "Един за друг"

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Мария Игнатова и Емо Чолаков Снимка: Нова тв

Мария Игнатова ще води новия сезон на романтичното предаване "Един за друг". Тя ще си партнира с досегашния водещ - Емо Чолаков. 

 Петият сезон ще започне скоро по Нова тв. 

"За мен ще е много интересно. Това е нещо ново и съвсем различно от всичко, което съм правила досега. Харесвам Емо и неговото невероятно чувство за хумор. Да застана редом до него в петия сезон на „Един за друг", за мен ще бъде огромно удоволствие. Човешките взаимоотношения винаги са били изключително любопитни и нямам търпение да се впусна в приключението и да наблюдавам двойките от първия ред", казва Мария Игнатова. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Мария Игнатова и Емо Чолаков

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