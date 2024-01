Райън Гослинг след номинацията си за Оскар: Няма Кен без Барби

„Няма Кен без Барби", каза Райън Гослинг в изявление след обявяването на номинациите за „Оскар" във вторник сутринта. Звездата от "Барби", която получи номинация за най-добра поддържаща мъжка роля, се обяви против пренебрежението на наградите "Оскар" към Марго Роби в категорията за най-добра актриса и Грета Гъруиг за най-добър режисьор.

„За мен е изключителна чест да бъда номиниран от колегите си в категория с такива забележителни актьори и в година на толкова много страхотни филми. Никога не съм предполагал, че ще кажа това, но също така съм невероятно горд, че съм номиниран за изиграването на пластмасова кукла на име Кен", разказа Гослинг.

„Но няма Кен без Барби и няма филм „Барби" без Грета Гъруиг и Марго Роби - хората отговорни за този исторически и световно признат филм.", предаде Variety.

Гъруиг и Роби бяха претенденти за номинациите във вторник, като много експерти и ентусиасти на наградите прогнозираха, че двете ще си тръгнат с наградите. Роби беше номинирана за продуцент на филма в категорията за най-добър филм, докато Геруиг получи награда за най-добър адаптиран сценарий. Но отсъствията на двете в областта на актьорите и режисьорите бяха сред най-обсъжданите пренебрежения на деня.

„Никой, участвал във филма, нямаше да получи признание без таланта, смелостта и гениалността на Роби и Гъруиг. Да кажа, че съм разочарован, че не са номинирани в съответните си категории, би било подценяващо", продължи Гослинг.

„Въпреки всички трудности, те ни разсмяха, разбиха сърцата ни и създадоха история с нищо друго, освен няколко бездушни и оскъдно облечени кукли. Тяхната работа трябва да бъде призната заедно с другите заслужаващи номинирани. Впрочем съм толкова щастлив за Америка Ферера и другите невероятни актьори, които допринесоха с таланта си, за да направят този толкова разтърсващ филм."

Гослинг спомена Ферера, която спечели номинация за най-добра поддържаща актриса за изпълнението си в "Барби". Комедията събра общо осем номинации, включително за дизайн на костюми, продукция и две оригинални песни („I'm Just Ken" и „What Was I Made For?").

Гослинг е номиниран заедно със Стърлинг К. Браун ("American Fiction"), Робърт де Ниро ("Killers of the Flower Moon"), Робърт Дауни младши ("Oppenheimer") и Марк Ръфало ("Poor Things"). Това е третата номинация за "Оскар" на актьора след две предишни за ролите му в "Half Nelson" (2006) и "La La Land" (2016).

По време на интервю за Variety, Ферера също изрази разочарование от това, че Гъруиг и Роби не са били номинирани в съответните категории.

„Грета е направила почти всичко, което един режисьор може да направи, за да го заслужи", каза тя. „Създаването на този свят и превръщането на нещо, което не беше от съществена важност за повечето хора, в глобален феномен. Разочарована съм, че не я видях в списъка за най-добър режисьор."

По отношение на Роби тя добави: „Това, което Марго постигна като актриса, е наистина невероятно."