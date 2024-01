Лени Кравиц ще получи отличието „Музикална икона“ на „Изборът на публиката 2024“

Носителят на „Грами", певец, композитор и актьор Лени Кравиц ще получи отличието „Музикална икона" на наградите „Изборът на публиката" (People's Choice) на 18 февруари в Санта Моника, Калифорния, съобщи ЮПИ.

Известен с хитовете си American Woman, Fly Away и Are You Gonna Go My Way, Кравиц също се очаква да изнесе концерт на вечерта, която чества любимците на феновете в областта на киното, телевизията и музиката, предаде БТА.

„С 11 студийни албума в десетилетната си кариера Лени Кравиц се е утвърдил като световна рок суперзвезда", казва в изявление Джен Нийл - изпълнителен вицепрезидент на събитията на живо и специалните програми в NBCUniversal Entertainment.

„Независимо дали пише и изпълнява собствените си хитове, или работи зад кулисите, пишейки за други величия в бранша, музикалната дарба на Лени е наистина несравнима. Развълнувани сме да го почетем като тазгодишната музикална икона и очакваме с нетърпение да видим какво ще изнесе на сцената", допълни Нийл.

Наскоро Кравиц получи звезда на холивудската Алея на славата. Следващият му албум, Blue Electric Light, ще бъде издаден на 24 май.