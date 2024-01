Елтън Джон ще получи награда "Гершуин" за популярна музика

Британският певец Елтън Джон и авторът на песни Бърни Топин, плод на дългогодишното съвместно сътрудничество на които са много емблематични хитове, ще получат наградата "Гершуин" за популярна музика на Библиотеката на Конгреса, съобщи сайтът на "Билборд".

Джон и Топин ще бъдат почетени на 20 март със звезден концерт във Вашингтон. Проявата ще бъде излъчена от телевизия Пи Би Ес на 8 април.

Елтън Джон и Бърни Топин са едва третото творческо дуо, което получава престижното отличие след Бърт Бакарак и Хал Дейвид през 2012 г. и Глория и Емилио Естефан през 2019 г.

Наградата "Гершуин" е учредена през 2007 г. и носи името на друг легендарен тандем в писането на песни - Джордж и Айра Гершуин. Сред предишните й носители са Пол Саймън, Стиви Уондър, Пол Маккартни, Джони Мичъл, Лайънъл Ричи, Гарт Брукс.

"Преди повече от 50 години Елтън Джон и Бърни Топин прекосиха океана, за да спечелят американците и публиката по света с прекрасните си песни и рок химни. За нас е чест да ги почетем с наградата "Гершуин" за невероятното им въздействие върху поколения любители на музиката", казва ръководителката на Библиотеката на Конгреса Карла Хейдън.

Елтън Джон и Бърни Топин са автори на поп и рок класики като Your Song, Goodbye Yellow Brick Road, Bennie & the Jets, Saturday Night's Alright for Fighting, Tiny Dancer, Crocodile Rock.

Като творчески тандем Джон и Топин имат осем песни, оглавявали класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли.

"С Бърни пишем песни от 56 години и не сме си и представяли, че един ден тази награда може да бъде присъдена на нас. За две британски момчета да получат подобно признание е невероятна чест", се посочва в направеното от Елтън Джон изявление.

Бърни Топин допълва, че за него е огромна чест да бъде в компанията на велики американски автори на песни, предава БТА.

Двамата бяха въведени в Залата на славата на авторите на песни през 1992 г. Елтън Джон влезе в Залата на славата на рокендрола през 1994 г., а Бърни Топин - миналата година.