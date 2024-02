Марго Роби проговори за първи път, след като не я номинираха за "Оскар" за "Барби"

„Няма начин да съм тъжна, когато знам, че съм толкова благословена". Това каза Марго Роби, която най-накрая проговори за липсата си на номинация за "Оскар" за най-добра актриса във филма "Барби". Това се случи на специалната прожекция на SAG-AFTRA във вторник.

Феновете бяха бесни след номинациите за Оскар 2024 миналата седмица, когато Грета Гъруиг не беше в категорията за най-добър режисьор, а Роби не беше в надпреварата за най-добра актриса.

33-годишната австралийска звезда каза, че очевидно смята, че Гъруиг е трябвало да бъде номинирана. "Това, което тя направи, е нещо, което се случва веднъж в кариерата, веднъж в живота", коментира Роби.

Въпреки това, тя се погрижи да отпразнува всички номинации за "Оскар", които филмът получи, като каза, че е изключително развълнувана от броя им - цели 8.

„Невероятно е, че усилията на всички бяха оценени и че получихме номинация за най-добър филм", възхити се тя.

Освен за тази номинация, включваща Роби, защото тя е била продуцент на филма, „Барби" получи и за най-добър адаптиран сценарий, най-добра оригинална песен за „I'm Just Ken" и „What Was I Made For?", най-добър дизайн на костюми и най-добър дизайн на продукцията.

Райън Гослинг беше номиниран в категорията за най-добър актьор в поддържаща роля, докато Америка Ферера получи номинация за най-добра актриса в поддържаща роля, предава Page Six.

Допълнително обяснявайки колко се гордее с филма, Роби добави: „Ние се заехме да направим нещо, което да промени културата, да й повлияе и просто да окаже някакво въздействие.", обясни Роби.

„И вече го направихме. В много по-голям мащаб от колкото някога сме си мечтали. Това наистина е най-голямата награда, която може да излезе от всичко това.", заключи тя.