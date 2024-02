Здравка Евтимова с грамота за най-добър автор от американската платформа Critters

Здравка Евтимова спечели грамота за най-добър автор от американската платформа Critters. Дипломът се връчва след традиционно гласуване в общността на читатели и писатели на научнофантастична литература, съобщава БТА.

Освен в категорията „Най-добър автор" Здравка Евтимова е отличена с грамоти и за своя роман He May Wear My Silence („Той носи моето мълчание"). Книгата е получила най-голям вот в категориите „Най-добър научно-фантастичен и фентъзи роман" и „Най-добър роман с елементи на магически реализъм".

He May Wear My Silence постига и друг успех в платформата Critters. В тазгодишното 26-о издание на допитването като най-въздействаща предна корица читателите са определили илюстрацията „Storm Coming" ("Идва буря"). Тя е създадена от носителя на наградата „Хюго" Боб Егълтън за книгата He May Wear My Silence. Егълтън е носител на грамотата в тази категория.

Романът He May Wear My Silence е издаден в Съединените американски щати от издателство Starship Sloane. То покани Здравка Евтимова да представи свой научнофантастичен роман, след като през януари 2023 г. нейният разказ „На Димитър – поет" събра най-много гласове от миналогодишното издание на допитването на платформата Critters в раздела „Разкази с научнофантастични елементи".

Тази година в гласуването са включени общо 41 категории - за най-добра антология, най-добър научно фантастичен и фентъзи роман, най-добро списание за научна фантастика, най-добър автор, най-добър илюстратор, най-добър редактор, най-добра критико-аналитична статия, отразяваща научно–фантастично произведение, най-добър роман с елементи на ужас, най-добър роман с елементи на магически реализъм, най-въздействаща корица на книга в областта на научната фантастика и други.