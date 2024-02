Майката на Еминем го съди

Майката на рапъра Еминем Деби Матърс-Бригс го съди за 10 милиона долара.

Eминем е една от онези фигури в шоубизнеса, които са оставили дълбока следа в света на популярната музика. Заедно с това обаче Маршъл Матърс, както е рожденото му име, оставя не едно или две противоречия, което, разбира се, не е нещо толкова необичайно за една звезда на рап музиката, пише NOVA. Eminem's mother Debbie Mathers holds a poster with a hand written message during a portrait session at her home in September, 2005.



Есента преди излизането на втория студиен албум на Еминем - Slim Shady LP, майка му Деби Матърс-Бригс завежда дело срещу рапъра за 10 милиона долара. Обвинението е свързано с клевета по повод песните на сина ѝ, в които той говори за детството си и нея конкретно. Съдът в крайна сметка не уважава изцяло искането ѝ и издава решение, с което Еминем трябва да ѝ заплати само 250 000 долара.