Джон Бон Джоуви е личност на годината на фондацията "Мюзикеърс"

Рокаджията Джон Бон Джоуви беше почетен като личност на годината на фондацията "Мюзикеърс" преди церемонията за връчването на наградите "Грами", предадоха Ройтерс и АФП.

"Мюзикеърс" е благотворителна фондация на американската Национална звукозаписна академия, която присъжда отличията "Грами". Гала вечерта се използва за набиране на средства в помощ на музиканти със здравословни и други проблеми.

Брус Спрингстийн и други музикални звезди отдадоха почит на Джон Бон Джоуви. В негова чест те изпяха хитове от богатия рок каталог на певеца.

Бон Джоуви основава едноименната група през 1983 г. в Ню Джърси и допринесе за китарния рок на 80-те години, припомня Ройтерс.

Спрингстийн, който също е от Ню Джърси, се присъедини към Бон Джоуви на сцената в Лос Анджелис, за да изпълнят в дует Who Says You Can't Go Home. И двамата свириха на китара и пяха. В публиката Пол Маккартни се изправи на крака и пляскаше, вдигнал ръце над главата си.

Майката на Брус Спрингстийн - Адел, почина в сряда на 98-годишна възраст. Джон Бон Джоуви каза, че щеше да разбере, ако колегата му, когото нарече приятел и ментор, беше отменил участието си.

"Но той искаше да бъде тук тази вечер за "Мюзикеърс", искаше да бъде тук заради мен и аз завинаги съм му благодарен", каза Бон Джоуви.

Рокаджията разказа и за значението на музиката в неговия живот. "Всеки път, когато дрънкам на китарата , си припомням, че имам най-добър приятел за цял живот. Този инструмент никога няма да те разочарова", отбеляза той.

По време на тричасовата гала вечер рок музикантът от 80-те години Сами Хейгър изпя You Give Love a Bad Name, Мелиса Етеридж представи Blaze of Glory, а певецът и автор на песни Джейсън Исбел изпълни Wanted Dead or Alive.

Бон Джоуви аплодира изпълненията и се смееше на подмятанията на водещия Джим Гафиган за дългата коса на певеца и прекалено модерното му облекло от 80-те години. Той се пошегува, че Бон Джоуви и групата му са изглеждали като "група инструктори по аеробика" по онова време.

Вечерта завърши, като на сцената се събра звездният състав заедно с Бон Джоуви за изпълнението на рок химна Livin' On a Prayer, съобщи БТА.

В миналото сред почетените от "Мюзикеърс" бяха Джони Мичъл, Доли Партън, Тони Бенет и Били Джоел.

Церемонията за връчването на наградите "Грами" е в неделя, 4 февруари, в Лос Анджелис.