Жените са напът да доминират на церемонията за тазгодишните музикални награди "Грами"

Жените в музикалната индустрия се надяват да доминират тази вечер при раздаването на наградите "Грами", след като представителките на нежния пол имат повече номинации от мъжете, предадоха осведомителните агенции.

Комикът Тревър Ноа ще бъде водещ на 66-ата церемония за връчването на отличията, присъждани от американската Национална звукозаписна академия. Церемонията ще се състои в Лос Анджелис.

Певицата Сиза, чието истинско име е Солана Роу, е начело с девет номинации за "Грами", включително за запис на годината, за песен на годината и най-добро ар енд би изпълнение за сингъла Kill Bill, отбелязва ДПА.

Продукцията SOS на Сиза пък се съревновава за албум на годината и за най-добър ар енд би албум.

Фийби Бриджърс ще пристигне на церемонията като втората по брой на номинации- със седем, като шест от тях са заедно с групата й "Бойджиниъс". Бандата е в надпреварата за албум на годината с The Record и за запис на годината - с Not Strong Enough. Виктория Моне също има седем номинации за "грамофончетата".

Тейлър Суифт, Били Айлиш, Оливия Родриго и Майли Сайръс са с по шест номинации за "Грами", като те се конкурират в категорията за песен на годината и запис на годината съответно за парчетата си Anti-Hero, What Was I Made For?, Vampire и Flowers.

Това се случва, след като в доклад на британска парламентарна комисия по-рано тази седмица беше отправено предупреждение, че мизогинията и дискриминацията са "ендемични" за музикалната индустрия, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

Джон Батист, който също получи шест номинации за "Грами", е единственият мъж, борещ се за запис на годината за Worship, за песен на годината за Butterfly и албум на годината за World Music Radio, след като доминираше на церемонията през 2022 г., спечелвайки пет "грамофончета", припомня ДПА.

В надпреварата за албум на годината той се конкурира със Суифт за Midnights, Родриго за Guts и Сайръс за Endless Summer Vacation, както и с Джанел Моне за The Age Of Pleasure и с Лана Дел Рей за Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd. Ако Тейлър Суифт спечели в тази категория, то тя ще бъде единственият изпълнител, успял да вземе четири "грамофончета" за албум на годината. Освен нея досега с по три награди "Грами" в тази категория са Пол Саймън, Стиви Уондър и Франк Синатра.

За най-добър нов изпълнител са номинирани Грейси Ейбрамс, Фред Агейн, Айс Спайс, Джели Рол, Коко Джоунс, Ноа Каан, Виктория Моне, Дъ Уор енд Трити.

Сред номинираните за "Грами" тази вечер на сцената със свои изпълнения ще се представят Сиза, Били Айлиш, Оливия Родриго и Дуа Липа, чието парче Barbie Dance The Night се съревновава за песен на годината.

Церемонията за връчването на тазгодишните отличия на американската Национална звукозаписна академия ще се излъчва на живо по Си Би Ес и Парамаунт плюс.