Певецът Джеймс Артър оглавява британската класация за албуми

Певецът и текстописец Джеймс Артър оглавява британската класация за албуми с Bitter Sweet Love, съобщи на сайта си официалната компания, която следи продажбите и съставя чартовете.

Това е петият албум на британския изпълнител, като всички негови продукции успяват да стигнат до топ 3 на подреждането. Артър дебютира в чарта през 2013 г. с James Arthur, която успява да застане на второ място в подреждането. Вторият му албум, издаден през 2016 г. - Back from the Edge, се изкачва на върха на британската класация. Певецът Джеймс Артър издаде продукцията си You през 2019 г. и тя стигна до втора позиция, а It'll All Make Sense in the End от 2021 г. стигна до номер три в подреждането.

"Минаха осем години от последния ми албум под номер едно, а съм в играта повече от 10 години. Чувствам, че това е символ на всички върхове и спадове; на всичко, през което сме преминали", каза Джеймс Артър пред на сайта си официалната компания, която следи продажбите и съставя чартовете. Bitter Sweet Love е на пазара от 26 януари.

Втората позиция в британската класация е за групата "Рейтънс" и албумът им Ballad of a Bystander, който излезе на 26 януари. Преди година инди рок бандата стигна върха на британската класация за албуми с What's Rock And Roll.

Третото място е за британската група "Смайл" албума си Wall of Eyes, който е втората им продукция. С дебютния си албум, издаден през 2023 г. - A Light for Attracting Attention, бандата стигна до номер пет в чарта.

Американският изпълнител Ноа Каан заема четвъртата позиция с албума си Stick Season. След него е Том Одел с продукцията Black Friday, която дебютира в британския чарт тази седмица, съобщи БТА.

Ноа Каан заема водещата позиция в британската класация за сингли с песента, дала името и на последния му албум - Stick Season. На второ място е Софи Елис-Бекстър с хита Murder On The Dancefloor, който излиза през декември 2001 г. и е включен в дебютния албум на певицата. Парчето й отново набра популярност благодарение на филма "Солтбърн", в чийто саундтрак е включено. Третата позиция в британската класация за сингли е за Теди Суимс и неговия хит Lose Control.