“Мистър и мисис Смит”, “Аватар”, “Шогун” плюс други сериали през февруари

"Мистър и мисис Смит" (Mr. & Mrs. Smith, от 2 февруари по Amazon Prime Video)

Преосмисляне на култовата екшън комедия от 2005 г. "Мистър и мисис Смит" с Брад Пит и Анджелина Джоли. Дуетът шпиони сега се играе от Доналд Глоувър и Мая Ърскин, която сменя Фиби Уолър-Бридж, напуснала проекта заради творчески разногласия. Но завръзката в сериала е противоположна - двамата агенти не се познават, а трябва да се правят на семейство.

"Аватар: Последният повелител на въздуха" (Avatar: The Last Airbender, от 22 февруари по Netflix)

Втора игрална адаптация (първата е на М. Найт Шамалаян през 2010 г.) за младия въздушен магьосник аватар Анг, който може да управлява всичките четири природни стихии. Заедно с приятели той тръгва на пътешествие, за да надвият Господаря на огъня и ще сложи края на вековната война между народите.

"Шогун" (Shogun, от 28 февруари по FX и Hulu)

Нова адаптация по романа на Джеймс Клавел за Япония през ХVII век. В центъра на сюжета са двама мъже и една жена - английският лоцман и авантюрист Джон Блакторн, който се оказва в Страната на изгряващото слънце след корабокрушетие, могъщият и изключително интелигентен даймио (така в Япония казват на благородниците от елита) Торанага, който прави европееца своя дясна ръка, и самурайката Марико, която прави всичко възможно да компенсира безчестието, на което е обречено семейството на баща й. Ролите изпълняват Космо Джарвис, Хироюки Санада и Ана Савай.

"Живите мъртви: Тези, които оцеляха" (The Walking Dead: The Ones Who Live, от 26 февруари по AMC)

Поредното разклонение на култовия сериал за битката със зомбираните, в което главни герои са Рик и Мишон, изиграни съответно от Андрю Линкълн и Данай Гурира - онази с японския меч катана.

"Новият стил" (The New Look, от 14 февруари по Apple TV+)

Биографична драма за модния дизайнер Кристиан Диор за времето, когато той живее в Париж след Втората световна война. Там и тогава той създава революционна дамска модна колекция, която кръщава "Новият стил". Самият Диор е изигран от Бен Менделсон, а в ролята на Коко Шанел е Жулиет Бинош. Сред актьорите са още Мейси Уилямс, Джон Малкович, Емили Мортимър и Клас Банг.

"Съзвездие" (Constellation, от 21 февруари по Apple TV+)

Психологически трилър за астронавтка, която се завръща като единствено оцеляла след авария на Международната космическа станция. У дома открива, че най-важните елементи, които преди това са определяли живота , са изчезнали.

"Охлади си ентусиазма" (Curb Your Enthusiasm, от 5 февруари по НВО)

12-и и вероятно последен сезон на ситкома с 24-годишна история, в който създателя на легендарния сериал "Зайнфелд" Лари Дейвид играе измислена версия на самия себе си - частично оттеглил се сценарист и продуцент, който живее в Лос Анджелис.

"Токийска полиция" (Tokyo Vice, от 8 февруари по Мах)

Втори сезон на продуцираната от Майкъл Ман ("Жега") криминална драма за американски журналист (Ънсел Ългорт) и японски полицай, които борят престъпността в Токио на границата между ХХ и ХХI век.

"Начално училище "Абът" (Abbott Elementary, от 8 февруари по АВС)

Трети сезон на мокюментари драмата (нещо средно между игрален и документален филм) за живота и личните драми на педагогическия състав в средно училище в американския щат Филаделфия.