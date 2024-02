Селин Дион се появи изненадващо на наградите "Грами" въпреки болестта си (Видео, снимки)

Селин Дион смая публиката на наградите "Грами", като се появи изненадващо в края на церемонията, за да връчи финалната награда за албум на годината. Музикалната икона беше извън светлината на прожекторите, след като през декември 2022 г. разкри, че страда от синдром на скования човек – прогресивно неврологично заболяване, което засяга мозъка и гръбначния мозък. Селин Дион и Тейлър Суифт се прегърнаха зад сцената на наградите "Грами" Снимка: Twitter/@etnow

Публиката аплодира канадската певица на крака, а Тейлър Суифт припяваше песента "The Power of Love", която звучеше, докато Дион ходеше на сцената. Тя връчи наградата, която Суифт спечели за албума си "Midnights". Това е четвъртата победа на певицата в категорията, с което влезе в историята като най-награждавания артист за албум.

„Благодаря на всички! И аз ви обичам", каза Дион преди да връчи наградата. „Изглеждате прекрасно. Когато казвам, че съм щастлива да бъда тук, наистина го казвам от сърце. Тези, които са били достатъчно благословени да бъдат на наградите "Грами", никога не трябва да приемат за даденост огромната любов и радост, които музиката носи на животите ни и на хората по целия свят." Селин Дион представи победителя за категорията албум на годината Снимка: Twitter/@iSimplyKia

Откакто Селин Дион реши да спре публичните си изяви, сестра й Клодет редовно информира феновете й за състоянието й. Миналия декември сестра й разкри, че болеста е повлияло на способността на Селин да ходи и пее. Поради тази причина певицата отмени всичките си изпълнения и планирани турнета.

„Тя работи усилено, но няма контрол върху мускулите си", каза Клодет в интервю за френското списание 7 Jours. „Това, което разбива сърцето ми е, че тя винаги е била дисциплинирана. Винаги е работила усърдно."

Celine Dion makes a surprise appearance to present Album of the Year at the 2024 #Grammys pic.twitter.com/oNT4zmBTyk — The Hollywood Reporter (@THR) February 5, 2024

Селин Дион беше видяна публично през ноември 2023 г., когато посети концерта на Кейти Пери в Лас Вегас в Resorts World Theatre. Тя също имаше участие там, но го отмени заради болестта.

Миналата седмица Amazon MGM обяви, че ще излъчи нов документален филм за Дион, озаглавен „Аз съм: Селин Дион". Филмът обхваща около година и показва битката на Дион със синдрома на скования човек. Звездата казва, че се надява документалният филм да повиши осведомеността на хората за болестта, предава Variety.

„Последните няколко години бяха такова предизвикателство за мен - от откриването на заболяването до това да се науча как да живея с него, но не и да му позволя да ме ограничава", каза тя в изявление. „Докато пътят към възобновяването на кариерата ми продължава, осъзнах колко много ми е липсвала възможността да виждам феновете си. По време на това отсъствие реших, че искам да документирам тази част от живота си, за да помогна на другите, които страдат от същата диагноза."