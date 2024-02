Тейлър Суифт засенчи Синатра, Пол Саймън и Стиви Уондър на “Грами”

Само жени в голямата четворка - спечелиха най- важните категории в 66-ото издание на световните музикални награди

Тейлър Суифт наистина се доказа като явление в музикалния свят, след като засенчи Франк Синатра, Пол Саймън и Стиви Уондър на 66-ата церемония по раздаване на престижните награди “Грами”, която се състоя в Лос Анджелис в неделя.

Американската попзвезда стана първият артист, спечелил четири пъти големия приз за албум на годината. Така Суифт надмина легендарните изпълнители, получавали водещото отличие по три пъти.

Талантливата красавица взе “Грами” за десетия си студиен албум Midnights. За първи път получава “грамофончето” за албум през 2009 г. с Fearless, шест години по-късно призът е за тавата “1989” и през 2020 г. - за Folklore.

Мегазвездата направи суперуспешно турне миналата година, като същевременно стана и личност на годината за 2023 г. на списание Time. Докато получаваше 13-ата си награда “Грами”, Тейлър Суифт обяви издаването на The Tortured Poets Department - 11-ия ѝ студиен албум, който ще излезе на 19 април.

Изненада за публиката беше, когато Селин Дион се появи на сцената, за да връчи приза на Суифт. Откакто през 2022 г. Дион обяви, че страда от синдрома на скования човек - прогресивно неврологично заболяване, засягащо мозъка и гръбначния мозък, тя беше извън светлината на прожекторите. Селин Дион изненада публиката на наградите, за да връчи приза на Тейлър Суифт. Снимка: "Ройтерс"

С постижението си Тейлър Суифт стана част от т.нар. голяма четворка - отличията за албум, запис, песен и най-добър нов изпълнител, които тази година бяха получени само от жени. Марк Ронсън и Мерил Стрийп връчват наградата за запис на годината на Майли Сайръс. Снимка: "Ройтерс"

Майли Сайръс спечели наградата за запис на годината с мегахита си Flowers. Били Айлиш взе приза за песен на годината за баладата What Was I Made For? от филма “Барби” в съавторство с брат си Финиъс. Впрочем съвсем наскоро парчето беше номинирано за “Оскар” за най-добра оригинална песен, освен това вече спечели “Златен глобус” в същата категория. Лайнъл Ричи връчва наградата за песен на годината на Били Айлиш и брат Финиъс. Снимка: "Ройтерс"

С титлата “най-добър нов изпълнител” беше удостоена ритъм енд блус певицата Виктория Моне. Така се нареди сред победителите с по 3 “грамофончета” заедно с “Бойджиниъс” и Сиза. Три награди получи и рапърът Килър Майк, който обаче беше отведен с белезници заради физическа саморазправа със служител на охраната. Виктория Моне позира с наградата за най-добър R&B албум и най-добър нов изпълнител. Снимка: "Ройтерс"

80-годишната изпълнителка Джони Мичъл спечели отличието за най-добър фолклорен албум 54 години след като получи първото си “Грами”. Това е десетата ѝ награда. “Металика” взе приза за най-добро метъл изпълнение за седми път. Майли Сайръс по време на изпълнението си на церемонията Снимка: "Ройтерс"

Легендарният композитор Джон Уилямс, написал музиката за филмите “Челюсти”, “Джурасик парк”, “Индиана Джоунс”, който след 2 дни ще стане на 92 години, получи 26-ата си награда “Грами”. А Мишел Обама стана първата първа дама, макар и бивша, отличена два пъти за най-добра аудиокнига.

Церемонията за 66-ите награди “Грами” беше закрита от певеца Били Джоел.