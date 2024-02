Тейлър Суифт разкри песните от предстоящия си албум

Тейлър Суифт разкри песните предстоящия си албум The Tortured Poets Department, съобщи ДПА.

В албума участват британската група „Флорънс + Дъ Мъшийн" и американският рапър Пост Малоун.

Поп мегазвездата обяви, че на 19 април ще издаде нов албум, озаглавен The Tortured Poets Department („Отдел „Измъчвани поети"), по време на речта си на наградите „Грами" в Лос Анджелис.

В понеделник 34-годишната певица разкри и заглавията на 16-те песни и на бонус парчето в новия албум, като сподели снимка на обложката в социалните мрежи.

Траклистът включва песен, озаглавена Florida!!!, с участието на „Флорънс + Дъ Мъшийн", британска група с фронтмен Флорънс Уелч, и песен, озаглавена Fortnight, с участието на певеца Пост Малоун.

Сред заглавията на песни са So Long, London, Guilty As Sin?, I Can Do It With A Broken Heart, и др., а бонус парчето е озаглавено The Manuscript.