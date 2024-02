Сентръл Сий и Рей "обраха" британските награди за черна музика MOBO

Рапърът Сентръл Сий получи наградите за най-добър изпълнител и за песен на годината за Sprinter (в колаборация с Дейв) на наградите MOBO 2024, съобщи Би Би Си.

Певицата на хита Escapism Рей също беше отличена на наградите в Шефилд за най-добра изпълнителка.

MOBO (Music of Black Origin) са годишно връчвани британски награди, с които се отличават постижения в „музиката от чернокож произход", включително хип-хоп, грайм, аренби, соул, реге, джаз, госпъл и афро.

Литъл Симз и Стормзи, които имаха по четири номинации, бяха отличени с по една победа – Литъл Симз за най-добра хип-хоп изпълнителка, а колегата й Стормзи - за най-добър музикален видеоклип.

Рей и Стормзи не успяха да присъстват лично на церемонията, тъй като са на съвместно турне в Австралия, но изпратиха видеоклипове, които бяха пуснати на публиката в Шефилд.

Побеждавайки конкурентки като Фло, Джорджа Смит и Литъл Симз, Рей каза колко е „раздразнена", че не е присъствала лично.

Тази година се очертава да бъде голяма за певицата - следващия месец тя ще се бори за рекордните седем награди БРИТ.

Сентръл Сий също не успя да се яви на церемонията, за да вземе наградата за най-добър изпълнител и песен на годината. Рапърът победи Дейв, Стормзи, Ди-Блок Юръп, Джей Хъс и Найнс, за да бъде обявен за най-добър изпълнител.

Междувременно неговата Sprinter, която е колаборация с рапъра Дейв, беше обявена за песен на годината в конкуренцията на Escapism на Рей, Little Things на Джорджа Смит, Hide & Seek на Стормзи, Who Told You на Джей Хъс с Дрейк и Boys A Liar Pt. 2 на Пинк Пантърес и Айс Спайс.

Потър Пейпър спечели наградата за албум на годината за дебюта си Real Back in Style. С него рапърът от Лондон, с истинско име Джамел Бусба, през лятото достигна директно до второ място в класациите.

Най-добър грайм изпълнител стана Бъгзи Малоун, който каза при получаването на наградата: „Сега ние сме тук, успешни, независими, така че предполагам, че празнуваме чернокожата независимост. Небето е границата, вдъхновението е умът!"

За най-добър джаз изпълнител беше отличен квинтетът „Езра Колектив", а призът за арениби/соул отиде при „Солт" (Sault).

Нигерийският певец Асаке грабна приза за афро изпълнител. Наградата MOBO за най-добър международен изпълнител отиде при Дрейк и 21 Савидж.

На церемонията имаше изпълнения на „Шугабейбс", които спечелиха Наградата за влияние, и на „Соул ту соул", които бяха удостоени с приз за цялостен принос, докладва БТА.