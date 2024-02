Алиша Кийс се присъедини към Ъшър в шоуто за "Супербоул" (Видео, снимки)

Алиша Кийс изненадващо се присъедини към Ъшър по време на шоуто между полувремената на финала на първенството по американски футбол „Супербоул“. Кийс изпя If I Ain't Got You до пиано по средата на терена. След това заедно с Ъшър изпълниха дуета си My Boo. Снимка: Ройтерс Снимка: Ройтерс

Кийс беше облечена в искрящо червено и контрастираше с облечения в искрящо бяло Ъшър, предаде bTV. Ъшър има 9 хита, достигнали челната десетка на класацията на „Билборд“ от 1997 г. досега. 44-годишният изпълнител е осемкратен носител на награда „Грами“. Снимка: Ройтерс Снимка: Ройтерс

„Супербоул“ отбеляза поредното пето партньорство между Националната футболна лига и продуцента Джей Зи. През 2023 г. звезда на шоуто бе Риана. usher and alicia keys performing ‘my boo’ at the #superbowl pic.twitter.com/l9XfOOv3BK — 2000s (@PopCulture2000s) February 12, 2024