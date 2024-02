Брад Пит и новата му приятелка се появиха заедно на светско събитие (Снимка)

Брад Пит и приятелката му Инес направиха рядка публична изява като двойка.

60-годишният актьор и дизайнерката на бижута, която е с 27 години по-млада от него, присъстваха на събитие, част от Международния филмов фестивал в Санта Барбара, на което Брадли Купър беше отличен с наградата за "Най-добър актьор на годината", посочват световните медии.

Двойката не се появи на червения килим, но влюбените седели един до друг в театър "Арлингтън" - точно зад Брадли и Кери Мълиган. Според очевидци двамата се чувствали добре в компанията си и се забавлявали.

Иначе Брад е бил поканен не само като гост на събитието, но се е качил и на сцената, за да връчи наградата на своя колега и близък приятел Купър. Същевременно актьорът се е пошегувал, че се е съгласил да направи това в името на "безплатното" пътуване до Санта Барбара. View this post on Instagram A post shared by Promiflash (@promiflash)

"Изглеждаше в добро настроение, когато се качи на сцената", потвърди източник пред лайф таблоидите. И по негови думи в края на събитието Пит и половинката му си тръгнали хванати за ръце.

Връзката на Брад с Инес е първата му сериозна връзка след развода му с Анджелина Джоли през 2019 г., пише dir.bg. Вече не чак толкова новата двойка отдавна не се крие от папараците, напротив - пътува заедно и често ходи на срещи, без притеснение, че някой би ги забелязал. Междувременно много медии коментират, че актьорът имал сериозни намерения към дизайнерката. Наскоро таблоидът In Touch съобщи, че мислят за дете.