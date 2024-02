Бритни Спиърс твърди, че е имала любовна авантюра с Бен Афлек

Поп звездата Бритни Спиърс публикува в ретроспективна снимка с Бен Афлек и певицата Даян Уорън и заяви, че е била интимна с Афлек в нощта, когато е направена снимката.

"Той е толкова невероятен актьор", написа Спиърс.

"Пропуснах ли да спомена, че съм се целувала с Бен онази нощ... честно казано, забравих... по дяволите, това е лудост!!! Иска ми се да мога да ви разкажа историята, която се случи преди това!!! О, боже, просто съм клюкарка", допълни тя, като впоследствие изтри публикацията.