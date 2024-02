Пол Маккартни намери своя отдавна изчезнала китара

Пол Маккартни откри своя бас китара, изчезнала преди повече от 50 години, съобщиха АФП и Ройтерс.

На тази китара легендарният музикант свири Love Me Do, She Loves You и Twist and Shout в студиото и на сцената, пише БТА.

Според уебсайта на Пол Маккартни автентичността на инструмента е потвърдена. Това е Hofner с форма на цигулка, купен за 30 британски лири (което би било 35 евро по днешния курс), в Хамбург, Германия, през 1961 г.

Бас китарата е в добро състояние, но оригиналният калъф се нуждае от поправка, се казва в изявлението на проекта "Изгубената бас китара", с който е отправен призив за намиране на инструмента през 2018 г.

Противно на първоначалното мнение на инициаторите на проекта, журналистическата двойка Скот и Наоми Джоунс, инструментът не е изчезнал през 1969 г., а а е бил откраднат през 1972 г. от багажника на микробус в Западен Лондон.

От получените 600 обаждания и съобщения едно насочва към инструмента. Той е бил откраднат от човек, живял някога в района Нотинг хил. Тогава там живеят "музиканти, художници и хипита".

Извършителят на кражбата не е подозирал кой е собственик на китарата. Когато научил, помолил собственика на местната кръчма да я скрие.