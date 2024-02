Дзукеро ще пее за пръв път във Варна през април (Видео)

Световноизвестният изпълнител Дзукеро ще пее за първи път във Варна на 27 април, събота, в Двореца на културата и спорта. Италианският славей ще зарадва почитателите си в морската столица с танцувален и емоционален концерт, част от актуалното му световно му турне. С него звездата ще посети и София - на 29 април, два дни след шоуто във Варна. В столицата той е концертирал и по-рано, дори неведнъж - през 2002, 2008 и 2016 г. През 2018-а пък певецът с рождено име Аделмо Форначари излезе на сцената на Античния театър в Пловдив.

Билетите за концерта на Дзукеро на 27 април са в продажба. Цените са от 50 до 120 лева.

В 40-годишната си кариера неуморният италианец е изпял редица обичани хитове, част от които са в дует и с други знаменити изпълнители. 18 от емблематичните си парчета той събира в албума All The Best. Сред тях са дуетите с Пол Саймън Senza Una Donna (Without A Woman), Everybody's Got To Learn Sometime с Ванеса Карлтън, Blue - с Боно от U2, Dune Moose с джаз легендата Майлс Дейвид, както и Miserere - дуета му с великия Лучано Павароти.

През 2022 г. и 2023 г. Дзукеро обикаля целия свят със своя World Wild Tour, като включва и 14 концерта в Италия. Два от тях са в родния му град Реджо Емилия, като именно с тях той отбеляза своите 40 години на сцената. През октомври м.г. е премиерата на документалния филм Zucchero - Sugar Fornaciari, а след това той изнася и серия от концерти в САЩ заедно с Андреа Бочели.

За тази година Дзукеро планира да издаде нова версия на Senza Una Donna (Without A Woman) с Джак Саворети и ще се завърне на сцената със своето Overdose D'Amore World Wild Tour. Обиколката ще започне с три концерта в Royal Albert Hall, Лондон в края на март, а месец по-късно ще премине и през Варна и София, пише "Сега".

"Винаги съм много щастлив, когато се връщам в България. Пазя спомен за голямата публика и топлото посрещане. Много обичам страната и културата ви", каза италианската звезда при едно от гостуванията си у нас.

Концертът му в София ще е в Зала 1 на НДК, като трябваше да се проведе през юни м.г., но бе отложен заради здравословни проблеми на Дзукеро, които наложиха забрана за пътуване със самолет. Затова ще се проведе на 29 април т.г. А междувременно бе добавена и дата във Варна.