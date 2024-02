Тайните връзки на Тейлър Суифт и спорта извън тази с Травис Келси

Откриват я заради тениса, обича хокея на лед, а като малка е играла футбол

Връзката на Тейлър с американския футбол е явна. Има обаче и доста тайни, свързани със спорта, които не са толкова известни. Ето някои от тях:

Забелязват я на тенис

Годината е 2002-а. През април 13-годишната Тейлър изпълнява химна на САЩ на мача от НБА “Филаделфия 76” - “Детройт Пистънс”.

По-късно обаче идва големият пробив. Толкова добре изпълнява химна на турнира от “Големият шлем” US Open пред 24 000 зрители на централния корт, че я забелязва мениджър, който ѝ помага да подпише договор с първия си лейбъл.

Тейлър пее химна на US Open, след което е забелязана от музикален мениджър. СНИМКА: ТВ ЕКРАН

След това семейството на Тейлър се мести по-близо до Нешвил, кънтри столицата на САЩ. Първоначално Суифт пише песни за други, но през 2005 г. започва работа по първия си албум. Тогава е още в гимназията.

Два сингъла от този първи албум оглавяват класациите за кънтри изпълнители, а един попада в топ 15 на световния чарт Billboard Hot 100. Днес се смята, че сантименталните и емоционални песни на основата на смес от кънтри естетика и достъпността на поп музиката са привлекли в жанра много млада аудитория.

А първият албум, наречен просто Taylor Swift, излиза през 2006 г. и става платинен. Така тенисът ражда голяма звезда.

Първата реклама - за хокей

Обикновено поп звездите от уважение към града, в който правят шоу, обличат нещо типично за него. Любими на Тейлър са хокейните екипи. Първият бе на “Торонто Мейпъл Лийфс”. След това и “Монреал Кенедиънс” ѝ даде свой с номер 13. И “Сан Хосе Шаркс” направиха същото през 2023 г.

Певицата получи екип на “Монреал Кенедиънс” с номер 13, нейното любимо число.

Но нейната връзка с хокея е доста по-дълбока от само един екип. През 2009 г. вече с два платинени албума зад себе си решава да се снима в една от първите си реклами. И тя е за “Нешвил Придейтърс”. Според сценария младо момиче обяснява как е видяла Тейлър на мач на отбора, а тя не ѝ вярва. Тогава камерата се премества настрани, като на масата до момичето е Суифт, която казва “Бях там”, след което изръмжава като пантера - символът на хокейния тим.

Само след година певицата печели първите си четири награди “Грами”. Вече има 14, включително и рекордните четири за най-добър албум.

Разсейва легендата Патрик Кейн

Има и други доказателства за любовта на Суифт към хокея. Днес Патрик Кейн е трикратен победител за купа “Стенли”, най-големия приз в този спорт. И бе избран сред 100-те най-велики играчи в НХЛ според класацията на самата лига, направена за вековния ѝ юбилей. Но някога и той бе младок, който си докара неприятности с треньора на “Чикаго Блек Хоукс” Дени Савар заради Тейлър.

Както самият Савар разказва след години, един път доста се ядосал на Кейн заради грешки в един мач - бил разсеян, изпускал играча, който трябва да пази, пропуска гол на празна врата. Най-вероятно това се отнася за двубоя с “Нешвил” през 2008 г., който “Чикаго” печели с 6:1.

След мача Кейн отива при две девойки, които седят зад пейката на “Нешвил” и приятелски започва да говори с тях. Но треньорът искал от него да си събере багажа и да тръгне към автобуса на отбора. “Казах им: Дами, извинявайте, но ние в тима си имаме правила. Той трябва да сяда в автобуса”, спомня си Савар. “На следващия ден към мен идва Патрик и ми казва: Сави! Аз му отвръщам: Какво? И той: Помниш ли вчера? Това беше Тейлър Суифт. Аз: Е, хубаво. Все едно”, допълва треньорът.

Днес всички познават Тейлър Суифт, а тогава Савар звъни на жена си, за да разбере за кого става въпрос.

Ходи по мачове със звездата на “Здрач”

Една от главните теми на творчеството на Тейлър са нейните бивши. Сама си признава, че е писала за всеки един от тях. Главно с доста обидни строфи.

Най-жестоко го отнесе актьорът Джейк Джиленхол, на когото са посветени девет песени, включително We Are Never Ever Getting Back Together (“Ние никога няма да се съберем”) през 2012 г. И това е нейният първи хит, който заема първото място в Billboard Hot 100.

Тейлър е имала още осем гаджета - известни личности, включително и звездата на “Здрач” Тейлър Лаутнър, като за феновете те бяха “Тейлър на квадрат”. Събира ги отново хокеят. За това Тейлър си признава в шоуто на Елън Дедженерис през 2009 г., когато ѝ показват снимка как двамата гледат мач от трибуните. “Много обичам хокея. И както се оказа - и той”, заяви певицата.

Тейлър не е ходила само с Лаутнър на хокей. Има и снимка с Деми Ловато, като и двете са с екип на “Лос Анджелис Кингс”. Навярно заради нея ESPN включи Суифт сред звездните фенове на тима. Но тя никога не е показвала пристрастия към някой тим.

Научила Ръсел Уестбрук да играе баскетбол

През 2017 г. Уестбрук прави трипъл-дабъл всеки мач и става MVP на НБА. Сам признава, че се е възстановил под музиката на Суифт от травма в коляното. И тя му записва видеопослание:

Ръсел, Тейлър съм. Помни, че аз те научих да играеш баскетбол. Аз те научих да дриблираш, да стреляш. А и помня как за първи път успя да ме преодолееш. Бях много разстроена, но ти ми каза да отхвърля всичко. Може би трябва да си благодарим един на друг за кариерите си.

Да се отърсиш на английски е shake it off. Така се казва главният сингъл от петия албум на Суифт “1989”. В него тя завинаги зарязва кънтрито и така започва превръщенето ѝ в поп дива.

Прави забивка на тренировка на “Ню Йорк Никс”

“1989” излиза през 2014 г. Ден преди неговото представяне Суифт отива на тренировката с номер 13 и се забавлява с Амаре Студемайер и Кармело Антъни. В един моент Студемайер я вдига и тя забива.

Тейлър се появи на тренировка на “Ню Йорк Никс” и е в компанията на Амаре Студемайер и Кармело Антъни.

След това написа в туитър: “Амаре ми помогна да направя своя първи и навярно последен лейъп”. Но това не бе лейъп, а пълноценна забивка.

Извежда футболистките на САЩ на сцената

През 2015 г. Суифт започва турне заради албума “1989”. И по време на концерта в Ню Джърси кани на сцената футболните националки на САЩ, които са станали световни шампионки.

Те ѝ дават да вдигне и трофея на ФИФА.

И се оказва, че самата тя е играла футбол. На един концерт през 2019 г. жонглира с голяма надуваема топка, а след това си пуска снимка по екип и написва: Готвех се за това цял живот.

Малката Тейлър е тичала по футболните терени в детството си.

Направи клип по Серена Уилямс

Краят на първото десетилетие на XXI век бе най-важният в кариерата на Суифт. Тя преживя първата си сериозна криза. Критикуват я заради окончателното преминаване към поп музиката и мълчанието по време на предизборната кампания през 2016 г., когато целият шоубизнес е срещу Доналд Тръмп, а тя си трае. Албумът Reputation, който излиза през 2017 г., не се продава както трябва, а отново получава и критика за баналност.

И Тейлър навлиза мощно в политиката. Започва да поддържа кандидати на избори, нещо, което не е правила преди, и активно пропагандира равенството между половете. Така се появява песента The Man. Това е идиом за богаташ на около 40 години.

Тейлър сама режисира клипа към песента и играе всички токсични мъже в него. Показва примери за неравенство на половете и случаи, когато успелите жени ги осъждат и критикуват повече отколкото мъжете. Един от централните епизоди е тенисист, който беснее срещу съдията и го замеря с топки.

Абсолютно точна препратка към скандала със Серена Уилямс на US Open през 2018 г., когато се разкрещя на съдията, получи наказание от един гейм, а след това го обвини в сексизъм.

Накара Джими Бътлър да се обяснява

Дълго време привилегията да харесват Тейлър Суифт имаха само девойките. И баскетболистът Джими Бътлър трябваше да обяснява вкуса си пред цяла Америка. Ето извадка от интервюто му от 2015 г.:

- Ти се осмели публично да признаеш, че харесваш музиката на Тейлър Суифт. Как така?

- Музиката е много завладяваща. Не трябва да ме съдите. Мога да я слушам преди мач, защото е енергизираща. Преди тя пееше кънтри, а аз обичам кънтри. След това премина в попа, сега мога да си тананикам, да потанцувам. Знам, че ме ругаят за това, но аз съм такъв, какъвто съм.

Според него съотборниците му първоначално роптаели, когато включвал любимите си песни на Суифт в плейлиста за загрявки, но след това свикнали.

Много хора не харесват поп музиката. Но в кариерата на Суифт има и период, в който покори и тях. През 2020 г. тя пуска два албума - folklore и evermore. В тях минава към индизвучене. И се харесва на двама от лидерите на хипстърите - главния музикален критик на света Антъни Фантено (с 2 милиона абонати в ютюб) и списание Pitchfork. Така Суифт я слушат дори тези, които принципно не слушат поп.

Доведе до проклятие в НХЛ и НБА

В Лос Анджелис е арената Crypto.com, бившият “Стейпълс Сентър”. В нея играят “Лейкърс” и “Клипърс” от НБА и “Кингс” от НХЛ.

През 2017 г. Суифт подобри рекорда на залата, като я продаде изцяло за 16 концерта. В чест на това провесват банер от тавана, който е презентиран от самия Кобе Брайънт, една от легендите на баскетбола.

През 2019 г. “Кингс” започват да го прикриват, защото феновете на отбора смятат, че носи нещастие на отбора. “Клипърс” правят същото, а през 2020 г. въобще е свален. И през следващата година и в двата баскетболни отбора има огромен брой контузии. И някои отново заговарят за проклятието.

Миналата година се появи ново проклятие на певицата в НБА. Тя провежда своето турне Eras и феновете забеляват, че в който град има концерт, то отборът му отпада в плейофите. За това пише дори ESPN.

Но то явно не действа за финали, защото в тях “Нъгетс” от Денвър, където е имало концерт, надвиха “Хийт” от Маями, където е нямало.

За последно Тейлър бе в Маями през 2017 г. Тогава преди концерта излиза Дуейн Уейд. “Това е моят дом, тук не плащам наем. Но днес е твой. Благодаря ти”, се обръща легендата към певицата и подарява екип с любимия номер 13.

Донесе приза Golden Boy на Джуд Белингам

Тейлър има много фенове, които наричат сами себе си swifties, или суифтита. Миналата година те обърнаха гласуването за наградата Golden Boy за най-добър футболист на Европа до 21 години, която се дава от италианското издание Tuttosport.

Всичко започва с думите на Алекс Балде от “Барселона”. “Не, не слушам Тейлър Суифт. Не ми харесват нейните песни”, заявява той.

Суифтитата се обиждат и поддържат главния му опонент Джуд Белингам от “Реал” (Мадрид). И за броени дни след интервюто на Балде резултатът на Джуд скача от 30 на 86%.

Отне стадиона на “Лион”

В момента Суифт е на върха на силата и славата си. Нейното турне Eras събира пълни стадиони по цял свят и вече е най-касовият в историята. Дари влезе в изследванията на “Харвард” по икономика.

През това лято Тейлър идва в Европа и това ще донесе проблеми за френския футболен “Лион”. На 2 и 3 юни тя ще пее на неговия “Групама Стейдиъм”, а тогова най-вероятно ще са и решителните мачове на тима за оставане в Лига 1. Всички билети за концертите са продадени и ако някой ще се мести другаде, ще е футболният тим.