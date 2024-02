Наградите "Изборът на публиката" се отличиха с изненади, вълнение и много стил (Галерия)

Наградите "Изборът на публиката" (People's Choice Awards) за 2024 г. бяха белязани от вълнуващи моменти, заслужени отличия и модни вдъхновения. Зрителите направиха избора си за най-добрите филми, сериали, музика и моменти от поп културата за годината, а церемонията беше водена от Симу Лиу на живо в неделя.

Звездата от "Отмъстителите" откри церемонията със скеч, наподобяваш забързаната обстановка от ресторанта в сериала "Мечката". Той се пошегува и с филма „Опенхаймер", казвайки, че е бил толкова успешен само защото се е излъчил в същия ден като "Барби" - филм, в който Лиу играе една от куклите Кен.

Водещият почете и Тейлър Суифт. „Кой може да забрави онзи филм за руса американска икона, който накара цялата страна да се наконти, да танцува цяла нощ и да предизвика опашки в киното", започна той. „Говоря за Тейлър Суифт и филма „The Eras Tour". Мислихте си, че ще кажа "Барби" ли? Аз съм фен на Тейлър много преди да стана Кен.", пошегува се водещият.

Суифт спечели наградата за артист, както и поп изпълнител на годината. Другите награди, които певицата прибра, бяха за турне на годината и социална звезда, докато приятелят й - американската футболна звезда от Чийфс Травис Келси, спечели спортист на годината, но нито един от двамата не присъства на церемонията.

Тази година броят на категориите се разшири до 45. "Барби" отново доминира сред филмовите отличия, предава People. Други големи победители включват Бионсе, Айс Спайс, Дженифър Анистън, Педро Паскал, Оливия Родриго и др.

Джереми Ренър, който претърпя животозастрашаващ инцидент със снегорин миналата година, се появи изненадващо на церемонията, връчвайки първата награда – телевизионно изпълнение на годината на Били Айлиш за „Swarm". Били Айлиш Снимка: Ройтерс

Певицата е една от малкото, на които е простено да се появи с пуловер и риза на червения килим. Айлиш съчета широките дрехи с големи сникърси и очила без рамки.

„Трябва да кажа, че се чувствам добре да се върна", каза Ренър, след като получи огромни аплодисменти, докато излизаше на сцената. „Тази година преживях много и се радвам да бъда тук с вас, феновете. Вие сте най-добрите. Счупихте рекорди. Превърнахте филмите в движения. Чухме ви силно и ясно, чухме ви.", заяви актьорът.

„Барби" очаквано се открои сред победителите, взимайки отличията за филм на годината и комедия на годината. Райън Гослинг, който изигра Кен, спечели наградата за мъжка филмова звезда, докато Роби, която изигра Барби, спечели наградата за женска филмова звезда. Америка Ферера пък взе наградата за филмово изпълнение на годината. Америка Ферера Снимка: Ройтерс

По време на речта си, Ферера благодари на режисьорката Гъруиг и Роби. „Възможността да си част от толкова дързък и вдъхновяващ шедьовър и да можеш да изречеш думи, които толкова много от нас трябва да чуят, идва веднъж в живота", сподели тя.

"Опенхаймер" отново не разочарова и спечели наградата за драма на годината. Сред филмовите отличия бе и за най-добър екшън филм, който "Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии" спечели. Актрисата Рейчъл Зеглър, която играе главната героиня във филма, се прибра с наградата за екшън филмова звезда. Рейчъл Зеглър Снимка: Ройтерс

Останалите награди за филмови звезди бяха за комедия и драма. Първата грабна Дженифър Лорънс за участието си в "Без лоши чувства", а втората - Джена Ортега за филма "Писък 6".

"Анатомията на Грей" беше избран за сериал на годината, докато "Убийства в сградата" спечели за комедиен сериал. Селена Гомез, която участва в него, бе удостоена с наградата за телевизионна звезда.

Сериал на годината в жанра драма спечели "Последните оцелели". За мъжка телевизионна звезда бе избран Педро Паскал, който играе Джо в сериала.

За комедийна телевизионна звезда бе избран Джеръми Алън Уайт, който участва в "Мечката". В същата категория, но за драма, спечели Дженифър Анистън за играта си в "Сутрешното шоу".

Актрисата също връчи на Адам Сандлър наградата „Икона на хората", наричайки колегата си "брат от друга майка". Сандлър връчи на Анистън същата награда през 2019 г. Адам Сандлър и съпругата му Снимка: Ройтерс

Актьорът се пошегува, че когато разбрал, че печели, чул грешно и си помислил, че получава наградата на списание People за "Най-сексапилният жив мъж". Тази титла всъщност отиде при звездата от "Анатомията на Грей" Патрик Демпси миналата година, информира Си Би Ес.

Победителите в музикалните отличия също бяха заслужени. Тейлър Суифт задигна голяма част от наградите, но все пак съществуваха категории, в които много други музикални звезди бяха оценени. За мъжки артист на годината бе избран Джънгкук, който беше част от южнокорейската група BTS.

Бад Бъни и Шакира пък бяха удостоени с наградите за мъжки и женски латино изпълнител, докато Ники Минаж беше избрана за хип-хоп артист.

Бионсе се прибра с наградата за ритъм енд блус артист, а изгряващата звезда Айс Спайс спечели за нов изпълнител. Айс Спайс Снимка: Ройтерс

Рапърката се появи с един от най-цветните тоалети, облечена в оранжева рокля на Долче и Габана. Тоалетът допълни идеално рижавите къдрици, които винаги карат Айс Спайс да изпъкне.

Оливия Родриго, която единствено се издига в музикалната си кариера, спечели наградата за най-добра песен с "Vampire". Тя е част от новия й албум "Guts", който пък беше отличен като най-добър за годината.

Лени Кравиц получи наградата "Музикална икона" и изпълни комбинация от своите хитове, включително "Fly Away" и "It Ain't Over 'til It's Over". По време на речта си, той спомена и първия си албум, наречен „Let Love Rule", който го направи звезда през 1989 г. „Любовта е най-мощната сила и любовта ще победи. Всички сме едно – един Бог, един народ, една планета. Позволете на любовта да управлява, хора", обърна се към публиката той. Лени Кравиц Снимка: Ройтерс

Други музикални изпълнения по време на церемонията включваха Кайли Миноуг, която изпя своя хит „Padam Padam". Кайли Миноу Снимка: Ройтерс

Роклята на австралийската поп икона наподобяваше бляскава смарагдова опаковка от бонбон. Намачканият тоалет, който се свиваше около талията й, приличаше на геометрична фигура. Певицата го съчета със сандали на Кристиан Лубутен, съобщи Си Ен Ен.