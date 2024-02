Бионсе стана първата цветнокожа жена, оглавила класацията за кънтри песни на Billboard (Видео)

Бионсе стана първата цветнокожа жена, оглавила класацията Hot Country Songs на Billboard, след като песента ѝ Texas Hold 'Em дебютира под номер 1, пише Гардиън.

В жанр, чието отношение към цветнокожите изпълнители често се оказва противоречиво, песента отбеляза едно от няколкото исторически постижения при обновяването на седмичната класация във вторник.

Texas Hold 'Em - издадена едновременно със сингъла 16 Carriages при изненадващото обявяване на албума по време на Супербоул - за първи път оглавява класациите за кънтри на Beyoncé.

Той я направи и втората солова изпълнителка - без съпътстващи изпълнители - която дебютира под номер 1, след като Тейлър Суифт постигна това през 2021 г. с презаписването на Love Story и All Too Well.

Бионсе е и първата жена, която оглавява класациите Hot Country Songs и Hot R&B/Hip-Hip Songs от началото на създаването им през 1958 г. Джъстин Бийбър, Били Рей Сайръс, Рей Чарлз и Морган Уолън са единствените други изпълнители, които са оглавявали и двете класации.

Класацията Hot Country Songs е "мултиметрична" класация, която съчетава продажби, стриймове и радиопредавания в САЩ, подобно на основната класация Hot 100 на Billboard.

За това време песента е била стриймвана 19,2 млн. пъти и свалена 39 000 пъти в САЩ, според компанията за данни за развлекателната индустрия Luminate. То дебютира под номер 2 в класацията Hot 100, докато другото ново парче на суперзвездата 16 Carriages дебютира под номер 38 в Hot 100 и под номер 9 в Hot Country Songs.

Постиженията в кънтри класациите идват след онлайн бурята миналата седмица около категоризирането на Texas Hold 'Em като кънтри песен.

Една кънтри радиостанция в Оклахома първоначално отказа да пусне заявка за новия сингъл на Бионсе, но по-късно промени мнението си след яростна кампания на фенове в X, известен преди като Twitter.

Отношението на кънтри музиката към цветнокожите изпълнители често е предизвиквало дебати. В известен пример от 2019 г. популярният кънтри-трап фюжън Old Town Road на рапъра Lil Nas X беше премахнат от класацията Hot Country Songs на Billboard, след като оглави класацията.

"Въпреки че Old Town Road включва препратки към кънтри и каубойски образи, тя не включва достатъчно елементи от днешната кънтри музика, за да се класира в настоящата си версия", пише тогава Billboard.