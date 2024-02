След 2 години Thievery Corporation отново идват в София за концерт

Американското дуо Ерик Хилтън и Роб Гарза включиха България в тазгодишното си турне, като ще излязат на сцената в “Ню Бояна филм студиос” на 11 юли. Преди две години те отново бяха в София за концерт пред Националния исторически музей. В музиката си Thievery Corporation преплитат стилове като реге, лаундж, дъб, боса нова, афробийт, трипхоп с индийски, бразилски и арабски мотиви. На 11 юли на живо те ще изпълнят култовите си парчета Warning Shots, The Richest Man In Babylon, Lebanese Blonde, Until The Morning, Sweet Tides, Amerimacka и много други.