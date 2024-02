Предисторията на “Игра на тронове” ще има премиера в края на 2025 г.

Предисторията на „Игра на тронове" с работно заглавие „Рицарят на седемте кралства: Странстващият рицар" ще се появи по HBO в края на 2025 г., съобщават "Холивуд рипортър" и ЮПИ, цитирани от БТА.

Главният изпълнителен директор на "Уорнър Брос Дискавъри" Дейвид Заслав предостави актуална информация за сериала по време на пресконференция за приходите на компанията в петък.

Работното заглавие, което на английски е A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, вероятно ще претърпи промяна заради повторната употреба на думата „рицар", коментират киноексперти.

"Странстващият рицар" е базиран на фентъзи новелите за Дънк и Ег на Джордж Р. Р. Мартин, чиито поредица от романи "Песен за огън и лед" и тяхната предистория "Огън и кръв" преди това бяха адаптирани съответно като сериалите на HBO "Игра на тронове" и "Домът на дракона".

Заслав обяви, че "Странстващият рицар" вече е в процес на предпродукция, а премиерата му ще се състои в края на идната година.

Действието на "Странстващият рицар" се развива един век преди събитията в "Игра на тронове" и проследява двама невероятни герои, които странстват из Вестерос - Дънкан Високия, млад, наивен, но смел рицар, и скуайъра му Ег.

"Действието се развива в епоха, когато родът Таргариен все още държи Железния трон, а споменът за последния дракон все още не е изчезнал от живата памет. Велики съдби, могъщи врагове и опасни подвизи очакват тези невероятни и несравними приятели", гласи официалният синопсис.

Сценаристи и изпълнителни продуценти на сериала са Джордж Р. Р. Мартин и Айра Паркър, а Райън Кондал ("Домът на дракона") и Винс Джерардис са изпълнителни продуценти.

"Игра на тронове" приключи през 2019 г. след осем сезона, докато "Домът на дракона" ще се завърне за втори сезон това лято.