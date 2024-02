Сгодена ли е Дженифър Анистън?

Дженифър Анистън предизвика сериозни слухове, че тайно се е сгодила, след като позира на червения килим преди началото на наградите на Гилдията на актьорите, носейки гигантски диамантен пръстен на лявата си ръка. Дженифър Анистън Снимка: Ройтерс

55-годишната актриса беше номинирана за ролята си в "Сутрешното шоу", но загуби в битката от Елизабет Дебики от сериала "Короната". Тя все пак се качи на сцената по време на церемонията и заедно с колегата си Брадли Купър връчи наградата на актьорската гилдия на Барбара Стрейзънд за цялостното й творчество. Дженифър блестеше на церемонията в прилепнала сребриста рокля, която се отличаваше с дълбоко деколте и цепка до бедрото, предаде dir.bg.

Но най-привлекателната част от цялостната й визия бяха изящните бижута, като звездата от "Приятели" беше избрала да носи огромен диамантен пръстен на безименния си пръст. Дженифър Анистън Снимка: Ройтерс

Причината спекулациите за евентуалния й годеж да предизвикаха множество коментари е фактът, че в момента няма яснота Дженифър изобщо да се среща с някого. Самата тя не е коментирала да е имала романтична връзка през последните пет години.

Дженифър Анистън има два брака и два развода зад гърба си. Първият беше с колегата й Брад Пит, с когото се разделиха през 2005 г. Разводът им беше един от най-шумно коментираните в Холивуд, тъй като в него беше замесена Анджелина Джоли, която впоследствие стана съпруга на Брад и майка на децата му. Дженифър Анистън Снимка: Ройтерс

След това през 2012 г. Анистън се сгоди за Джъстин Теру, като двамата сключиха брак три години по-късно. Но и тази връзка не продължи дълго и двойката обяви раздялата си през 2018 г.

Въпреки неуспеха в личния си живот, 50-годишната Дженифър е оптимистично настроена, че ще намери отново любовта. "Дълбоко в себе си Джен вярва, че ще срещне правилния човек. Тя обаче няма да го търси на всяка цена. На този етап се чувства добре и сама. Тя е щастлива, здрава и се е отдала на кариерата, семейството и приятелите си. Премина през много в живота си, но се чувства благословена, че кариерата и самата тя продължават да се развиват", споделя близък до актрисата. Дженифър Анистън Снимка: Ройтерс