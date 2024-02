Дон Хенли от „Ийгълс“: Заради лошо решение се дрогирах с 16-годишна компаньонка

Музикантът Дон Хенли свидетелства в понеделник, че „лошо решение“ е довело до това, че властите са открили наркотици и свръхдозирала 16-годишна компаньонка в дома му в Лос Анджелис през 1980 г., което е предизвикало ареста на съоснователя на „Игълс“, съобщава АП.

Хенли беше попитан за ареста, докато даваше показания по време на наказателен процес в Ню Йорк, свързан с откраднати, според него, ръкописни текстове на Hotel California и други хитове на „Игълс“.

Хенли каза, че през една нощ през ноември 1980 г. е искал да избяга от депресията, в която бил изпаднал заради раздяла с приятелката си и разпадането на супер групата му.

„Исках да забравя за всичко, което се случваше с групата, и взех лошо решение, за което съжалявам и до днес. Трябваше да живея с него в продължение на 44 години. Живея с него и днес, в тази съдебна зала. Лошо решение“, свидетелства 76-годишният мъж с дрезгав глас.

Както и в миналото, Хенли поясни, че не е знаел възрастта на момичето до момента на ареста и че е употребил кокаин. Той каза, че е извикал пожарникари, които са проверили здравословното състояние на момичето, установили са, че то е добре, и са си тръгнали, като той е обещал да се грижи за нея. Скоро тя се възстановила и се готвела да си тръгне с приятел, на когото му поръчала да се обади, когато полицията пристигнала - часове по-късно.

Тогава властите съобщиха, че в дома му в Лос Анджелис са открили кокаин, метаквалон и марихуана.

През 1981 г. Хенли не се призна за виновен по обвинение, че е допринесъл за криминални изяви на непълнолетно лице. Осъден е на пробация и глоба от 2500 долара, като е поискал да премине през програма за обучение по наркотици, за да му бъдат отменени някои обвинения за притежание на наркотици.

В понеделник Хенли беше в нюйоркската съдебна зала, за да говори за нещо друго - неговата версия за това как ръкописните страници от разработването на текстовете към хитовия албум на групата от 1976 г. са стигнали от дома му в Южна Калифорния до нюйоркските търгове десетилетия по-късно.

Но прокурорът попита за миналия му арест още в началото, очевидно за да го направи преди адвокатите на защитата.

Дон Хенли - певец и барабанист, носител на „Грами“, и ярък активист за правата на музикантите е основният свидетел на прокуратурата по делото, в което трима професионалисти в областта на колекционерството са обвинени в притежание на крадена собственост.

Те са обвинени, че са се сговорили да прикрият съмненията за собствеността на документите, за да се опитат да ги продадат и да отклонят исканията на Хенли за връщането им.

Обвиняемите - търговецът на редки книги Глен Хоровиц и специалистите по рок меморабилия Крейг Инсиарди и Едуард Косински - не се признават за виновни. Адвокатите им твърдят, че няма нищо незаконно в случилото се с текстовете на песните, предава БТА.

Става въпрос за около 100 листа хартия, на които са изписани текстовете на няколко песни от албума Hotel California, включително парчетата Life in the Fast Lane, New Kid in Town и заглавната песен, превърнала се в един от най-трайните хитове в рока. Известна с дългото си соло на китара и озадачаващо поетичния си текст, песента все още се излъчва милиони пъти годишно в целия свят.

Обвиняемите решиха миналата седмица да се откажат от съдебни заседатели, така че съдия Къртис Фарбър ще реши присъдата. Делото продължава.