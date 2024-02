Пати Бойд продава на търг любовни писма от Ерик Клептън и Джордж Харисън

Любовни писма до Пати Бойд от Джордж Харисън и Ерик Клептън ще бъдат предложени на търг на аукционна къща "Кристис" заедно с дрехи, бижута и други сувенири от известния модел и муза на двамата музиканти, предаде Асошиейтед прес.

Бойд, която е била омъжена както за "бийтълса" Харисън, така и за легендарния китарист Клептън, продава набор от артикули от времето, когато е в епицентъра на контракултурата през 60-те и 70-те години на миналия век, съобщи "Кристис".

За Бойд Джордж Харисън написва Something - една от най-популярните песни на прочутата ливърпулска четворка "Бийтълс".

Страстта на Клептън към жената на приятеля му вдъхновява песента Layla. По-късно, когато Пати Бойд напуска Джордж Харисън и се омъжва за Ерик Клептън, той й прави серенада с Wonderful Tonight.

На търга ще бъдат предложени две любовни писма от Клептън, писани по времето, когато Бойд е омъжена за Харисън, както и оригиналната обложка на албума на Derek and The Dominos от 1970 г. Layla and Other Assorted Love Songs, представляваща картина на рус модел, който напомня на Клептън за Бойд. Очаква се тя да бъде продадена за сума между 40 000 и 60 000 британски лири (между 51 000 и 76 000 щатски долара).

Участниците в търга ще могат да наддават и за писма и бележки от Харисън, както и за ръкописния му текст на песента Mystical One, чиято приблизителна оценка е между 30 000 и 50 000 британски лири (между 38 000 и 63 000 щатски долара).

От "Кристис" отбелязват, че животът и кариерата на Пати Бойд "очертават някои от ключовите моменти на културната революция, която промени света през 60-те години на 20-и век", а търгът предлага на колекционерите и феновете "несравним шанс да видят и притежават част от културната история".

Над 100-те лота включват и снимки, направени от Бойд, която става опитен фотограф. Сред тях са фотографии на "Бийтълс" от посещението им в Индия през 1968 г.

"Щастлива съм да се откажа от тези неща, които ценях и обичах толкова много години", казва 79-годишната Пати Бойд. "Тези предмети представляват специални моменти в живота ми, но сега мисля, че е време да продължа напред и да споделя с другите това, което имам", допълва тя.

Артикулите ще бъдат предложени на онлайн наддаване между 8 и 22 март. От 15 до 21 март те ще бъдат изложени в централата на "Кристис" в Лондон.