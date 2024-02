И мъж обвини Пи Диди в сексуално посегателство

Рапърът-милиардер Шон "Пи Диди" Комбс е изправен пред нови обвинения в сексуално посегателство. Този път обаче твърденията идват не от жена, а от мъж, музикален продуцент, който го съди за 30 милиона долара за това, че под влиянието на наркотици изпълнителят многократно го е опипвал и се е държал непристойно пред него.

Родни "Лил Род" Джоунс обяснява, че му е било наредено да набира проститутки и да прави секс с тях за удоволствие на звездата, като обяви, че разполага със стотици часове видео материал, документиращи "сериозната незаконна дейност" на Комбс.

Припомняме, че хип-хоп изпълнителят вече е изправен пред съдебни дела от три жени, а покрай скандалните разкрития е загубил множество бизнес партньорства.

Пи Диди отрече обвиненията срещу него, определяйки ги като "отвратителни", а адвокатът му нарече твърденията на Джоунс като "чиста измислица".

"Лил Род не е нищо повече от лъжец, който заведе дело за 30 милиона долара, безсрамно търсейки незаслужена печалба", каза адвокат Шон Холи пред TMZ.

"Неговото безразсъдно споменаване на имена за събития, които са чиста измислица и просто не са се случили, не е нищо повече от прозрачен опит да си спечели популярност. Имаме убедителни, неоспорими доказателства, че твърденията му са пълни лъжи. Опитите ни да споделим това доказателство с адвоката на г-н Джоунс, Тайрън Блекбърн, бяха игнорирани, тъй като г-н Блекбърн отказва да отговори на обажданията ни", твърди още защитникът на Диди.

Комбс наема Джоунс през август 2022 г., за да продуцира някои от песните в R&B албума "The Love Album: Off the Grid", който беше номиниран за Грами след излизането си през септември 2023 г.

"Г-н Джоунс се съгласи и оттогава животът му е пагубно засегнат", се твърди в документите на ищеца по делото. Повече от година той е търпял "постоянно непоискано и неразрешено опипване и докосване на ануса му" в домовете на Комбс във Флорида, Лос Анджелис и Ню Йорк, както и на наета яхта на Американските Вирджински острови. Комбс го запознава с Куба Гудинг младши на яхтата, където се твърди, че актьорът започва да "докосва, опипва и гали краката на г-н Джоунс, горната вътрешна част на бедрата му близо до слабините му, тънката част на гърба му близо до задните части и раменете му".

Ищецът твърди още, че е бил сексуално насилен от братовчедка на приятелката на Комбс, Юнг Маями, и е бил принуден да гледа видео на звукозаписния продуцент Стиви Джей, който прави секс с друг мъж.

Джоунс разкрива, че е бил принуден да работи в банята на Комбс, докато звездата се къпал гол зад стъклен параван. Продуцентът твърди, че Комбс се е хвалил, че е стрелял по хора и го е заплашвал да му нанесе телесни повреди, ако Джоунс не изпълни исканията му.

"Г-н Комбс постоянно дава да се разбере, че има огромна власт в музикалната индустрия и в правоприлагащите органи", се твърди в делото.

Джоунс твърди, че непълнолетни момичета и проституиращи са били гости на домашните партита на звездата и че е видял как звездата сипва дрога в напитките им.

Делото беше заведено в понеделник в Окръжния съд на Ню Йорк, три седмици след като Джоунс подаде молба в платформата Gofundme с искане за пари, за да съди рапъра за неплатени хонорари.

Той споделя, че е опитал да се разбере с екипа на рапъра "по тих начин", но това не се е случило, предава Дир.бг.