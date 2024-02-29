Казусът „Концертна дирекция“ - 500 лв. за музиканти и 350 лв. за технически сътрудници

Внесеният проект по време на Комисията по култура днес е приет с 11 гласа, официално решение депутатите вземат утре в Пленарна зала

500 лв. за музиканти от „Концертна дирекция", сред които Богдана Карадочева, братя Аргирови, Панайот Панайотов, Маргарита Хранова, Мими Иванова и много други, и 350 лв. за технически сътрудници (Вижте целия списък по-долу). Това гласуваха депутатите по време на Комисията по култура днес.

Критериите са два. Единият е хората, които попадат в списъка да са работили в „Концертна дирекция" поне 5 г., а другия – да са били част от нея до 1990-а.

Проекторешението е внесено, след като "служителите са загубили част от трудовия си стаж по независими от тях причини". Председателят на комисията Тома Биков обясни, че това не са държавни парични награди, а по-скоро компенсации.

Официално решение по внесения проект депутатите гласуват утре в Пленарна зала.

Ето кои са предложенията:



1. Пожизнено за особени заслуги към българската държава и нацията в размер на 500 лв. месечно на:

1. Стефка Иванова Берова

2. Йордан Светославов Марчинков

3. Богдана Иванова Карадочева

4. Николай Георгиев Балинов

5. Величко Маринов Маринов

б. Светломир Димитров Цоцорков

7. Стефан Михайлов Димитров

8. Мустафа Арифоф Чаушев

9. Петко Георгиев Петков

10. Васил Михайлов Найденов

11. Маргарита Николова Хранова

12. Христо Димитров Кидиков

13. Панайот Димитров Панайотов

14. Росица Пенева Ганева

15. Светослав Аргиров Аргиров

16. Благовест Аргиров Аргиров

17. Кирил Иванов Икономов

18. Мая Василева Нешкова

19. Благой Ранков Войов

20. Рашко Лефтеров Рашков

21. Томчо Иванов Икономов

22. Камелия Кирилова Тодорова

23. Георги Стефанов Христов

24. Нели Маркова Рангелова

25. Кристина Димитрова Димитрова

26. Петя Костадинова Буюклиева

27. Маргарита Димитрова Горанова

28. Красимир Николов Гюлмезов

29. Виолета Сергиева Гюлмезова

30. Ева Кирилова Найденова

31. Петър Асенов Цанков

32. Кирил Кирилов Маричков

33. Владимир Тотев Тотев

34. Георги Михайлов Марков

35. Йордан Петков Караджов

36. Румен Спасов Душилов

37. Христо Василев Ламбрев

38. Владимир Тодоров Захариев

39. Евгений Христов Симеонов

40. Пейо Тодоров Пеев

41. Асен Константинов Драгнев

42. Митко Генчев Щерев

43. Живко Иванов Топалов

44. Цветан Благоев Банов

45. Илия Ангелов Маринков

46. Георги Станчев Георгиев

47. Константин Емилов Атанасов

48. Емил Драгомиров Герасимов

49. Станислав Йорданов Сланев

50. Веселин Маринов Тодоров

51. Ненчо Владимиров Маноилов

52. Румен Петров Лозанов

53. Йордан Борисов Стаменков

54. Огнян Стоянов Цолов

55. Здравко Цоков Желязков

56. Екатерина Асенова Михайлова

57. Силвия Демирова Кацарова

58. Милчо Тодоров Кацаров

59. Людмил Стоянов Христов

60. Валери Георгиев Градинарски

61. Стефан Марков Първанов

62. Александър Анатолиев Александров

63. Александър Недялков Димитров

64. Венета Рангелова Рангелова

б5. Румяна Иванова Маутнер

66. Здравко Петров Радоев

67. Антон Николов Бубев

68. Илия Иванов Караянев

69. Александьр Александров Кипров

70. Емилия Атанасова Маркова

71. Емил Димитров Коларов

72. Васил Георгиев Стоев

73. Развигор Петров Попов

74. Мими Иванова Рибинска

75. Генчо Димитров Въртовски

76. Иван Александров Пендачански

77. Боян Балев Балев

78. Тодор Петров Върбанов

79. Петко Стамбов Мюфтев

80. Петър Борисов Василев

81, Гинка Недкова Иванова

82. Николай Томов Атанасов

83. Ани Христофорова Върбанова

84. Снежана Петкова Петкова

85. Румен Бориславов Бояджиев

86. Константин Стефанов Цеков

87. Иван Боянов Лечев

88. Мария Василева Атанасова

89. Димитър Стефанов Христов

90. Георги Георгиев Кокаланов

91. Борис Михайлов Чакъров

92. Милко Василев Андреев

93. Васил Петров Василев

94. Росен Насков Иванов

95. Марийка Николаева Иванова

96. Орлин Методиев Лалов

97. Тенко Лошев Славов

98. Димитър Георгиев Ковачев

99. Максим Веселинов Горанов

100. Жорж Георгиев Димитров

101. Васил Лазаров Димитров

102. Евгени Конкордов Платов

103. Росица Кирилова Начева

104. Богдан Томов Кръстев

105. Александрина Данаилова Митрева

106. Мая Йорданова Илиева

107. Валентин Димитров Ракитски

2. Пожизнено за особени заслуги към българската държава и нацията в размер на 350 лв. месечно на:

1. Никола Борисов Динев

2. Марин Стоянов Цветков

3. Красимир Стефанов Янакиев

4. Румен Атанасов Илиев

5. Иван Христов Бояджиев

6. Емил Асенов Гоголов

7. Николай Димитров Пенков

8. Петко Красимиров Ников

9. Ангел Георгиев Попов

10. Ивайло Георгиев Манолов

11. Петромир Вълов Иванов

12. Валери Христов Веселинов

13. Иван Василев Братоев

14. Георги Тодоров Пеев

15. Толя Георгиев Никифоров

16. Борислав Христов Борисов

17. Александър Георгиев Коев

18. Иван Стефанов Тенев

19. Кирил Николов Бойчев

21. Дариана Богомилова Генова

22. Александър Димитров Петров

23. Константин Димитров Петров

24. Иван Николов Михайлов

25. Георги Димитров Начев

26. Апостол Христов Киров