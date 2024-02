Джъстин и Хейли Бийбър посещават църква заедно, нуждаели се от божиите напътствия (Видео, снимки)

Джъстин Бийбър и Хейли Болдуин Бийбър изглежда търсят напътствия от висша сила.

В сряда вечерта, часове след като бащата на Хейли Стивън Болдуин сподели публикация с молба за молитва за известната двойка, Джъстин и Хейли бяха забелязани в лошо настроение, докато присъстваха на вечерна църковна служба в църквата Churchome в Saban Theatre в Лос Анджелис. Джъстин и Хейли Бийбър Снимка: Twitter/@sjbbrmidia

По-рано в сряда Виктор Маркс, основателят на религиозната организация All Things Possible Ministries, сподели публикация, в която Джъстин свири на китара и припява песента „I Could Sing of Your Love Forever" на Delirious? и Hillsong Worship. Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Victor Marx (@victormarx)

„Християни, моля, когато мислите за Джъстин и Хейли, отделете малко време, за да се помолите за тях, за да имат мъдрост, защита и да се приближат до Господ", пише към клипа Маркс.

Той сподели, че рядко качва постове свързани с публични фигури заради негативните коментари, които получава.

По думите му и майката на Хейли се моли често за дъщеря си и съпруга й. "Има специални предизвикателства, пред които са изправени хората на високи позиции. Врагът не иска те да се доближават до Исус. Толкова често, независимо от материалните неща или похвалите, те често са изправени пред духовна война, която е интензивна и цели да разруши тяхната вяра, брак и живот като цяло. Така че, благодаря ви", продължи той.

Поп звездата и моделът бяха забелязани за последно заедно на 11 февруари на Super Bowl 2024 в Лас Вегас, където гледаха как Kansas City Chiefs се изправят срещу San Francisco 49ers на Allegiant Stadium.

Дни по-късно Хейли сподели поредица от сторита в Инстаграм със съпруга, за да отбележи тазгодишния Свети Валентин.

На една снимка Джъстин гушка жена си на скали, докато тя седи пред него и гледа към океана. Тя озаглави снимката „Валентин". В друга, двойката сподели целувка, предава PEOPLE.

Семейство Бийбър имаха сватбена церемония през септември 2018 г. в съда в Ню Йорк, преди отново да се оженят година по-късно пред приятели и семейство в Южна Каролина.