Да мислиш, че са ти сменили жената или че гениталиите ти потъват в корема – някои живеят така

Какво представляват най-странните психични разстройства

Твърде рядко хората си даваме сметка, че няма нищо по-хубаво от нормалния живот. Все искаме още и още, гледаме лакомо към по-красивите, към по-богатите, към по-успелите.

В същото време има хора, които дори не могат да решат дали са мъртви, или живи. Или още по-лошо, те дори не могат да решат как да вземат решение. Има такива редки психически заболявания, които са странни, необичайни и трудни за приемане. Те могат да ви накарат да почувствате, че гениталиите ви изчезват навътре във вашето тяло или да ви убедят, че най-добрият ви приятел е бил заменен с някакъв мошеник.

Това са седем от най-странните психически отклонения.

Синдром на ходещия труп

Представете си, че вече сте мъртъв, тялото ви гние, вътрешните органи не работят и вие преставате да съществувате. Ето така се чувстват хората със синдром на ходещия труп. Въпреки че мнозинството от пациентите изпитват липса на живот, има и обратна страна – някои вярват, че са безсмъртни. Състоянието е открито от невролога Жул Котар, който го описва като "делириум на отрицанието". Ситуацията започва с омраза към себе си, която може да стане толкова силна, колкото тежки са преживяванията на жестоки заблуди и хронична депресия.

Година на откриване: 1880 г.

Еротомания

Гледали ли сте "Обича ме... Не ме обича" (He Loves Me... He Loves Me Not)? Тук става въпрос за състояние, което имаше героинята на Одри Тоту във филма, а именно еротомания. Това е налудно разстройство, при което пациентът мисли, че някой, обикновено човек с по-висок статус в обществото, е влюбен в него. Тези хора усещат това чрез някакви сигнали, погледи и дори чрез телепатия. Заблудата е толкова силна, че дори ако нароченият любовник дойде и отрече каквито и да са чувства, пациентът пак не би бил убеден. Той ще сметне просто, че това е опит от страна на другия да скрие любовта си от света.

Година на откриване: 1921 г.

Синдром на Капграс

Представете си да се чувствате като героя на Леонардо ди Каприо в "Генезис", само че без тотем, който да ви каже дали живеете в реален, или нереален свят. Капграс е психическо състояние, при което чувствате, че близък приятел, съпруг, член на семейството или домашен любимец е бил заменен от идентичен самозванец. Хората, страдащи от това разстройство, чувстват, че тяхната реалност е изкривена или подменена. Среща се по-често при жени, отколкото при мъже, и може да бъде причинено от възрастови изменения, мозъчно увреждане, мигрена, а има и случай да се отключи от лекарството кетамин.

Година на откриване: 1923 г.

Синдром на извънземната ръка

Фен ли сте на сериала "Саут Парк"? Ако е така, може да визуализирате този синдром в Ерик Картман, който страда от синдрома на извънземната ръка в епизода, озаглавен "Дебело дупе и палачинкова глава" (Fat Butt and Pancake Head). Става дума за това, че ръката ви се отчуждава от тялото ви. При това неврологично разстройство се развива несъответствие между намеренията и действията. Движението на ръката на засегнатия човек излиза извън неговия контрол и може да прави неща и да посяга към предмети, без той да иска. Причинява се от нарушени сигнали между лявата и дясната част на мозъка.

Година на откриване: 1908 г.

Абуломания

Може би това е името на медицинското състояние, което се съдържа в крилатата фраза на Хамлет "Да бъда или да не бъда?". Хората, които имат абуломания, страдат от нарушена воля, така че всекидневните им задачи се превръщат в болезнени и често неразрешими дилеми. Да останат вкъщи или да излязат на разходка, да поръчат мексиканска или италианска храна, да се обадят или да изпратят съобщение на някого – това са въпроси, на които те не могат да отговорят, без да затънат в мрежа от съмнения, несигурност и притеснения. Тази патологична нерешителност често се свързва със стрес, безпокойство, депресия и мъка.

Година на откриване:

Не е известна.

Синестезия

Това разстройство е усещането да си на перманентен "трип" с наркотици. Хипи разстройство, синестезията може да причини объркване на сензорна стимулация с друго сетиво.

Този вид заблуда между сетивата може да накара хората да свързват звуци с цветове, вкусове със звуци, миризми с видения или всички заедно, което води до това, което често се нарича "обединение на сетивата". Например някой казва дадена дума и човекът, който страда от синестезия, усеща в устата си определен вкус, който на всичко отгоре няма нищо общо с думата.

Година на откриване: 1812 г., но има препратки в Гръцката античност, където философите питат дали могат да определят количествено цвета на музиката.

Синдром на Коро

Известно също като свиващ се пенис или синдром на прибиране на гениталиите, това е налудно разстройство, при което човек чувства, че гениталиите му се прибират в корема. Това чувство се задълбочава и пациентът започва да си представя, че прибраните навътре гениталии изчезват и той може да умре. Всичко това се случва без никакви физически доказателства. В годините разстройството е поразявало масово и има история на епидемично разпространение в Китай, Югоизточна Азия, Африка, САЩ и Европа.

Година на откриване:

Не е известна.