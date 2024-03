След упорито криене на самоличността на новото си гадже Златка Димитрова качи снимка с него. Макар и само в гръб, в своя инстаграм тя сподели снимка, на която го е прегърнала. Според постовете на плеймейтката двамата са в сериозна връзка. View this post on Instagram A post shared by Zlatka Dimitrova Dimitrova (@zlatka_dimitrova_official)

До момента Черната Златка беше споделяла само малка част от татуираната ръка на любимия си.

"Кожа до кожа", написа тя под поста.