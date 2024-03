Звуци на бъдещето – среща с младите композитори на България

България е страна с традиции, когато става дума за композиция. Родината ни е дала живот на личности като Панчо Владигеров, Добри Христов, Любомир Пипков, Петко Стойнов и редица други. А днес новото поколение композитори продължава да обогатява родната музикална история.

Живко Василев, дуото Божена Върбанова и Данаил Видински и Любомир Коцев са победителите в миналогодишния конкурс "Млад български композитор" на продуцентска къща „Палмс Мюзик“ и Националната музикална академия „Професор Панчо Владигеров“ (НМА). Наградата на публиката взе Емир Ахмед за композицията си "Ръченица-фантазия".

Журито, в чийто състав са известният български композитор Петър Дундаков, проф. д-р Цветан Недялков, певицата Кристина Иванова и основателите на продуцентска къща "Палмс Мюзик" – Мило Борисов и Роси МакКий, единодушно присъдиха първото място на Живко Василев за творбата „La Andaluza“, посветена на годеницата му.

Василев е композитор и инструменталист (кавалджия). Благодарение на експериментаторския си дух той започва да комбинира традиционния звук на кавала с различни популярни стилове като джаз, фънк, латин-джаз, поп, електронна музика и други.

Младият музикант е роден в сърцето на Родопите - Смолян. Любовта си към музиката наследява от баща си. Обучението си по кавал започва в НУИ “Добри Христов” във Варна, а през 2021-а се дипломира като магистър в един от най-престижните университети в Нидерландия - Codarts. Василев участва в концерти по целия свят и работи с много световни музиканти. Създава и свои проекти като група "Аутентик и Живко Василев Квинтет", с които миксира Български фолклор със съвременни западни течения. През 2021 г. излиза и неговият авторски албум - Places (от англ. "Места"). През 2020 г. музикантът става част от световноизвестната група "Арифа", с която по-късно записват албума Danubian Voyage.

За съвместната си композиция "Птичи сънища" Божена Върбанова и Данаил Видински печелят второ място. Произведението проследява "съновидението на една горска птица".

21-годишната Божена е родом от Варна. Занимава се с музика и по-точно с поп и джаз пеене, откакто е на 4 г. Свири на пиано и китара, а в момента е студент в НМА със специалност „Композиция“. През 2023-а свири първото си клавирно произведение пред публика. Паралелно с музикалното си образование учи и културология в Софийския университет.

Дуетната й половинка - студентът по тонрежисура в Нов български университет Данаил Видински, изучава композиция при пианиста и композитор Стефан Драгостинов. Композира в стиловете електронна, експериментална и филмова музика, занимава се и с произведения за видеа, представления и пърформанси. Преди да започне висшето си образование, Видински учи в Първа английска гимназия, където със съученици създават музикална група, участва и в духовия оркестър на училището.

Призът за трето място взе Любомир Коцев за „Валсът на Атри“. Роден във Варна, Коцев се мести в София заедно със семейството си. Класира се на 5-о място в България и влиза в Софийската математическа гимназия. След като разбира, че математиката не му е толкова на сърце, Коцев продължава образованието си в Американския колеж. Всяка сутрин отива час по-рано на училище, за да се срещне с "раздрънканото публично пиано в мазето". И свири, макар тогава да не може да чете музикалните ноти. Месец преди участието си в конкурса пише музика за "Лудогорец" - оттогава досега тя звучи след всеки отбелязан гол на футболния отбор на стадиона в Разград.

Наградата на публиката заслужи ученикът в 12-и клас Емир Ахмед за произведението си "Ръченица-фантазия". Интересът му към музиката и композирането се появява още в 8-и клас. След като родителите му се убеждават, че това не е просто поредното увлечение, му купуват електрическо пиано. Отделяйки много часове за свирене и експериментиране, Емре сам успява да напредне. Така още в 9-и клас започва да участва в ежегодния класически концерт, организиран от Американския колеж.

Не след дълго се появява и силният му интерес към създаването на музика. Самият Емре е любител на класиката. Първите си творби пише, имитирайки стила на любимите си композитори. В 10-и клас се записва в клуб по народни танци в училище. Оказва се, че неравноделните размери го вдъхновят и постепенно започва да ги използва все по-често в композициите си. Един от проектите, по които работи в момента, е миниалбум с парчета за соло пиано.

Сред десетте най-добри композитори, които Петър Дундаков избра, са още Илиян Папазян ("Танцът на самодивите"), Василена Валентинова ("Последният полет"), Иван Стоилков ("Артериите на горското сърце"), Димитър Горчаков (Fire play), Павел Терзийски ("Корали"), Александър Логозаров (The afternoon of the year).

За първо, второ и трето място младите композитори получиха съответно 5000 лв., 3000 лв. и 1000 лв. Отличието „Награда на публиката“ е на стойност от 1000 лв. и е осигурено от първата българска публична компания в игралния сектор – „Телематик Интерактив България АД“ .

Конкурса "Млад български композитор" продуцентската къща "Палмс Мюзик" организира в партньорство с Националната музикална академия „Професор Панчо Владигеров“. Целта на бранда е чрез инициативата да подкрепи младите български музиканти в творческия им път, да ги насърчи да създадат музика, която им помага да изразят себе си и да популяризират българската култура.

Продуцентска къща „Палмс Мюзик“ е основана през 2021 г. За много кратък период тя успя да се наложи като един от най-активните брандове, подкрепящи българския културен живот. Първото събитие, което компанията подкрепи, е балетното представление „Сънят на Пилат“ по музика на големия български композитор Стефан Димитров. Вторият проект на Къщата беше спектакълът „Сън“ – Бенефис на Златните момичета от ансамбъла по художествена гимнастика. “Палмс Мюзик” представи и клавирния рецитал „Топлина за зимните вечери“ на световноизвестния пианист Иван Янъков.