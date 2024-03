Най-скъпоплатени за 2023 г. са актьорите Адам Сандлър и Марго Роби

Адам Сандлър и Марго Роби са най-високоплатените актьори за 2023 г., съобщи електронното издание Ти Ем Зи, като цитира списък, изготвен от сп. "Форбс".

Според представените данни Сандлър е кралят на холивудската машина за пари, като през миналата година по сметката му са постъпили 73 млн. щатски долара. Значителни суми той е спечелил благодарение на четирите филма, които е снимал за платформата Нетфликс, отбелязва Ти Ем Зи.

През 2023 г. с участието на актьора на екран излязоха "Мистериозно убийство 2", You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah, "Лео", а от началото на тази година зрителите могат да гледат и "Астронавт".

Марго Роби е спечелила 59 млн. щатски долара миналата година, като значителна част от тях са от "Барби". Продукцията на режисьорката Грета Гъруиг стана касов хит на 2023 г., реализирайки постъпления от над един милиард щатски долара в световен мащаб. Малка част от приходите, постъпили миналата година по сметката на Роби, са и от филма Asteroid City, отбелязва Ти Ем Зи.

Останалите имена в списъка на най-високоплатените актьори не са изненадващи, като сред тях са Том Круз, който е получил 45 млн. щатски долара, Райън Гослинг и Мат Деймън - с по 43 млн. щатски долара, Дженифър Анистън - 42 млн. щатски долара, Леонардо ди Каприо - 41 млн. щатски долара и др., предаде БТА.