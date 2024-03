Сърби забиват хитовете на "Металика" в Студентски град в сряда

Най-популярните и запомнящи се песни на "Металика" ще зарадват метъл маниаците в София другата сряда - 13 март, в залаJoy Station от 20 часа.

Сръбските музиканти от Black Metallica Тribute Band, осигурени от продуцента Евгения Стайловская, ще дадат всичко от себе си, за да направят изживяването на световно ниво.

The Call Of Ktulu, No Leaf Clover, Nothing Else Matters, Master Of Puppets и Enter Sandman са само част от песните на Metallica, които ще бъдат изпълнени, а също така ще има и някои нови хитове, които никой досега не е свирил в този състав, като Welcome Home (Sanitarium).

Членове на групата са Стева Месарош (ритъм китара), Александър Драшкович (соло китара), Никола Ненин (бас китара), Деян Цветкович (барабани).