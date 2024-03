Вижте кой спечели "Оскар", "Опенхаймер" стана големият победител

"Опенхаймер" на режисьора Кристофър Нолан стана големият победител по време на 96-ата церемония по раздаване на най-престижните кино награди, след като взе 7 статуетки, включително и за най-добър филм.

"Клети създания" на режисьора Йоргос Лантимос се нареди на второ място по победи, като прибра 4 оскара, включително в категорията за най-добра актриса в главна роля, която отиде при Ема Стоун.

Водещ на церемонията, която се проведе в театър "Долби", беше отново комикът Джими Кимъл.

"Искам да благодаря на ужасното си детство и на Академията в този ред" - с тези думи актьорът Робърт Дауни-Джуниър прие "Оскар"-а си за най-добра поддържаща мъжка роля и продължи: "Бих искал да благодаря и на ветеринарния си лекар, исках да кажа съпругата си Сюзан Дауни. Тя ме намери, аз бях изоставено кученце и тя ме върна с любов към живота". Носителите на "Оскар" Робърт Дауни-Джуниър, Дивайн Джой Рандолф, Ема Стоун и Килиън Мърфи (от ляво на дясно) Снимка: "Ройтерс"

"Беше най-изумителното ми пътешествие последните 20 години, благодаря ви", започна речта си Килиан Мърфи, след като взе статуетката за най-добър актьор в главна роля. "Горд ирландец съм. Направихме филм за човека, който създаде ядреното оръжие и за добро или зло, ние вече живеем в неговия свят. Това е за хората, които носят мир на света", добави още той.

Призът за най-добър режисьор връчи големият Стивън Спилбърг на Кристофър Нолан, направил тричасовата драма за създателя на атомната бомба "Опенхаймер". Това е първият му "Оскар".

Актьорите от комедийния филм "Близнаци" от 1988 г. Арнолд Шварценегер и Дани Де Вито отново застанаха един до друг, след като представиха победителя в категориите "най-добри визуални ефекти" и "най-добър монтаж".

Наградата за най-добър костюм беше връчена от кечиста и актьор Джон Сина, който се появи чисто гол на сцената. Джон Сина се появи гол на сцената

"Надявам се да никога да не се налагаше да правя този филм", каза режисьорът Мстислав Чернов на "20 дни в Мариупол", който взе "Оскар" за най-добър документален филм. "Иска ми се да мога да разменя това (статуетката) с това Русия никога да не бяха нападали и окупирали градовете ни. Ако можех, щях да дам цялото си сърце за това Русия да не убива десетки хиляди от моите събратя украинци, да пуснат всички заложници и войници, които защитават страната си, но не мога да променя историята", добави още той. Робърт Дауни-Джуниър взе "Оскар" за най-добра поддържаща мъжка роля

Изцяло в розово облечен, Райън Гослинг, който влезе в ролята на Кен в лентата за куклата "Барби" направи впечатляващо шоу на сцената на театър "Долби", като изпълни хита от филма на Грета Геруиг - I'm Just Ken. На сцената се появи и Слаш от Guns N' Roses.

Андреа Бочели и синът му изпяха Time To Say Goodbay, като почетоха всички покойни звезди, които светът загуби миналата година.

Ето кой спечели "Оскар":

Най-добър филм: "Опенхаймер"

Най-добър актьор в главна роля: Килиън Мърфи за "Опенхаймер"

Най-добра актриса в главна роля: Ема Стоун за "Клети създания"

Най-добър актьор в поддържаща роля: Робърт Дауни-Джуниър за "Опенхаймер"

Най-добра актриса в поддържаща роля: Дивайн Джой Рандолф за The Holdovers

Най-добър режисьор: Кристофър Нолан за "Опенхаймер"

Най-добър оригинален сценарий: "Анатомията на едно падане"

Най-добър адаптиран сценарий: American Fiction

Най-добър чуждестранен филм: "Зона на интерес", Обединеното кралство

Най-добър анимационен филм: "Момчето и чаплата"

Най-добра кинематография: "Опенхаймер"

Най-добър монтаж: "Опенхаймер"

Най-добри грим и прически: "Клети създания"

Най-добри костюми: "Клети създания"

Най-добри визуални ефекти: Godzilla Minus One

Най-добра оригинална музика: "Опенхаймер"

Най-добър звук: "Зона на интерес"

Най-добра оригинална песен: What Was I Made For от "Барби"

Най-добър дизайн на продукцията: "Клети създания"

Най-добър късометражен анимационен филм: War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Най-добър документален филм: "20 дни в Мариупол"

Най-добър късометражен документален филм: The Last Repair Shop