96-ите оскари: червени значки за Газа, статуетка за Украйна и гол Джон Сина на сцената (Обзор)

В нощта на наградите улиците на Лос Анджелис опустяват като навремето у нас заради "Робинята Изаура"

"Опенхаймер" за бащата на атомната бомба е големият победител със 7-те най-важни статуетки

Улиците в Ел Ей опустяват така, както в България, когато БНТ излъчваше “Робинята Изаура”. Така кореспондентът на “24 часа” в Лос Анджелис Пепа Петрова описа нощта на 96-ата церемония на наградите “Оскар”, когато американците, а и светът сядат пред телевизорите, за да видят достиженията на киното.

Значително повишеният интерес (през 2021 г. е най-ниският рейтинг в историята с едва 10 милиона зрители) е заради 2023 г., която ще бъде запомнена с продължителна стачка на актьорите и сценаристите, първи притеснения за навлизането на изкуствения интелект и феномена “Барбенхаймер” - излезлите едновременно на екран “Опенхаймер” и “Барби” с общ боксофис от 2,4 млрд. долара. Бен Кингсли, Матю Макконъхи, Килиън Мърфи, Форест Уитакър, Брендър Фрейзър и Никълъс Кейдж (от ляво на дясно) Снимка: "Ройтерс"

Но не с филми, а с политика започна церемонията в неделната нощ, което впрочем отдавна е традиция за големите кинонагради.

Звездите бяха посрещнати от стотици пропалестински протестиращи срещу конфликта в Газа, които забавяха движението около театър “Долби”. На червения килим номинирани за “Оскар”, сред които Били Айлиш и Марк Ронсън, носеха червени значки на ревера, призоваващи за прекратяване на огъня. Актьорът Марк Ръфало подкрепи протестиращите и вдигна стиснат юмрук. “Имаме нужда от мир”, каза той.

А часове след това Украйна получи първия в историята си “Оскар”, след като бе награден документалният филм “20 дни в Мариупол”. При представянето му бе прожектирано видео с Алексей Навални, документалният филм за когото спечели “Оскар” миналата година. В екипа на “Навални” бе и българският журналист Христо Грозев.

“Опенхаймер” стана големият победител, като взе 7 от най-важните оскари. Беше най-изумителното ми пътешествие последните 20 години, благодаря ви, каза Килиън Мърфи, който влезе в образа на Опенхаймер, след като взе статуетката за най-добър актьор в главна роля. Горд ирландец съм. Направихме филм за човека, който създаде ядреното оръжие и за добро или зло, ние вече живеем в неговия свят. Това е за хората, които носят мир на света, добави той. Това е първият му “Оскар”.

За първи път наградата получи и режисьорът на лентата Кристофър Нолан. Призът му беше връчен от Стивън Спилбърг. Кристофър Нолан получи първия си “Оскар” за най-добър режисьор за лентата “Опенхаймер”. Снимка: "Ройтерс"

“Клети създания” на режисьора Йоргос Лантимос се нареди на второ място по победи, като прибра 4 оскара, включително в категорията за най-добра актриса в главна роля, която отиде при Ема Стоун.

Роклята ми се скъса по време на I'm Just Ken. Не ми остана глас! Жените на сцената - вие сте невероятни! Всичките ми колеги в тази категория, споделям статуетката с вас - обичам ви, извика от сцената Стоун. Това е втората ѝ статуетка, като първата беше за ролята ѝ в “Ла ла ленд”. Актрисата надделя над смятаната от мнозина за фаворитка Лили Гладстоун за “Убийците на цветната луна” на Мартин Скорсезе. Така Гладстоун се размина с възможността да стане първата индианка с “Оскар”. Ема Стоун Снимка: "Ройтерс"

Легендарният японски автор на комикси, аниматор и режисьор Хаяо Миядзаки спечели втора статуетка в кариерата си на 83-годишна възраст. Взе я за най-добър анимационен филм за “Момчето и чаплата”. Миядзаки е най-възрастният режисьор, номиниран някога в категорията.

Бившият кечист Джон Сина се появи гол на сцената, за да връчи наградата за най-добър дизайн на костюми, покрит само с една табела. Можете ли да си представите, ако гол мъж тичаше през сцената днес? Това не би ли било лудост?, каза водещият Джими Кимъл, правейки препратка към наградите от 1974 г., когато гол мъж е притичал на сцената малко преди Елизабет Тейлър да получи наградата си за най-добра актриса. Пърформансът на Сина обаче е координиран с водещия, който му даде покривало, за да може да връчи наградата. Бившият кечист и актьор Джон Сина се появи само по табелка, за да връчи наградата за най-добър дизайн на костюми. Снимка: "Ройтерс"

Накрая Андреа Бочели и синът му Матео изпяха Time To Say Goodbay в памет на всички покойни звезди, които светът изгуби миналата година. Изцяло в розово облечен, Райън Гослинг, който влезе в ролята на Кен направи впечатляващо шоу на сцената на театър “Долби”, като изпълни хита от филма на Грета Геруиг “Барби” - I'm Just Ken. На сцената се появи и Слаш от Guns N' Roses. Снимка: "Ройтерс"

Защо казваме “Барбихаймер”, а не “Опенбарби”, пита Кен (Райън Гослинг)

Дали някой се е замислял защо “Опенхаймер” и “Барби” - двата най-касови филма за 2023 г., чиито премиери бяха в един и същи ден, бяха наречени “Барбихаймер”, а не “Опенбарби”? Емили Блънт – Кити от “Опенхаймер”, и Райън Гослинг – Кен от “Барби” Снимка: "Ройтерс"

Това попита от сцената на 96-ата церемония “Оскар” Райън Гослинг - Кен от “Барби”, докато връчваше с Емили Блънт - Кити в “Опенхаймер”, наградата за най-добри каскадьори. Актьорът, номиниран за ролята си, но останал без награда, сам отговори на риторичния си въпрос - защото “Опенхаймер” през цялото време бил на опашката след “Барби”.

Така двамата представители на феномена “Барбихаймер” се пошегуваха с двата филма. В крайна сметка “Опенхаймер”, получил 13 номинации, взе 7-те най-важни оскара, а “Барби” с 8 номинации си тръгна само с една статуетка. Донесе я песента на Били Айлиш и Финиъс О'Конъл, които станаха най-младите носители на “Оскар”, спечелили два пъти отличието за по-малко от три години. Актьорите от комедийния филм "Близнаци" от 1988 г. Арнолд Шварценегер и Дани Де Вито отново застанаха един до друг, след като представиха победителя в категориите "най-добри визуални ефекти" и "най-добър монтаж". Снимка: "Ройтерс"

Документалният “20 дни в Мариупол” с премиера на “София филм фест”

Първият “Оскар” в историята на Украйна. И колко е важен точно сега. Светът видя истината за престъпленията на Русия. Справедливостта побеждава. Това написа Андрий Ермак, ръководителят на президентската администрация в Украйна, в социалната мрежа “Екс”, след като документалният филм “20 дни в Мариупол” бе отличен с най-голямата кинонаграда. Рейни Аронсън-Рат, Мстислав Чернов и Мишел Мизнър (от ляво на дясно) взеха “Оскар” за най-добър документален филм за “20 дни в Мариупол”. Снимка: "Ройтерс"

Лентата показва трагедията на град Мариупол в Източна Украйна, който става мишена на руските сили от първия ден на нашествието - на 22 февруари 2022 г., и пада под техен контрол 86 дни по-късно с цената на десетки хиляди жертви и почти пълното си разрушаване. Наградата се присъжда в момент, когато украинската армия се бори на фронта, а помощта от Запада намалява.

Вероятно съм първият режисьор, качил се на тази сцена, който казва, че би предпочел никога да не прави този филм, ако в замяна Русия не беше нападала Украйна и не беше окупирала нашите градове, каза режисьорът Мстислав Чернов на церемонията в Лос Анджелис.

“20 дни в Мариупол” е част от програмата на фестивала “София филм фест”, който започва на 13 март. Прожекцията му ще бъде на 26 март в зала “Славейков” във Френския институт. В 18,00 ч ще има дискусия с журналистите Ариан Шьомен и Бойко Василев, прожекцията ще започне в 19,30, а след нея ще има разговор с публиката. Входът за събитието е свободен, но с предварително записване.

Черно, сребристо и рокли тип “русалка” на червения килим

Черно, сребристо и рокли тип “русалка” бяха основните тенденции, които се видяха на червения килим. Много от роклите, с които звездите позираха пред камерите и фотоапаратите, бяха съвсем изчистени като силует, но в същото време изключително стилни. Една от най-стилните визии бе на Марго Роби, която реши да избяга от розовото, с което я свързват неизменно през последните месеци. За церемонията тя облече бляскава черна рокля на Versace със заоблено деколте и леки хоризонтални набори около ханша. Аутфитът ѝ бе допълнен с масивна гривна от бяло и жълто злато на Fred Leighton. Марго Роби, която влезе в ролята на Барби във филма на Грета Геруиг Снимка: "Ройтерс"

Мишел Йео бе впечатляваща с рокля на Balenciaga в преливащи се сребристи тонове от по-светло към по-тъмно и добавила дълги черни ръкавици. Мишел Йео, която миналата година получи “Оскар” за най-добра главна женска роля за филма “Всичко, навсякъде, наведнъж”. Снимка: "Ройтерс"

Дивайн Джой Рандолф, която спечели наградата за най-добра актриса в поддържаща роля, носеше лъскава рокля на Louis Vuitton с огромни ръкави с дълги ресни. Този тоалет бе далеч по-добър избор от онзи, който бе направила за партито на “Венити Феър”. Дивайн Джой Рандолф Снимка: Twitter/@THR

За там тя се бе издокарала с черна рокля, която бе крайно неподходяща за нейната пищна фигура - в горната част правеше тялото ѝ да изглежда още по-широко, а като цяло моделът приличаше на огромен трапец. Флорънс Пю Снимка: "Ройтерс"

Друго недоразумение бе облеклото на Ариана Гранде с модел на Giambattista Valli. Розовата рокля по тялото, цялата с набори щеше да изглежда чудесно, ако към нея не бяха добавени огромни ръкави и шлейф, приличащи на гигантски възглавници.

С изумителна рокля от колекцията висша мода на Christian Dior се появи Аня Тейлър-Джой. Тоалетът също бе тип “русалка” в сиво и с бляскави декорации. АНЯ ТЕЙЛЪР-ДЖОЙ Снимка: "Ройтерс"

Ема Стоун претърпя лек инцидент с красивата си рокля на Louis Vuitton. Излизайки на сцената, за да вземе своята статуетка, тя се оплака, че тоалетът ѝ се е скъсал.

Черно и бяло е вечна класика, на която се бе спряла Грета Лий с изключително интересен модел на Loewe. В същата цветова гама бе и Кери Мълиган, която бе с ослепителен тоалет на Balenciaga. Черната рокля “русалка” стигаше до около средата на прасците, а надолу до земята се стелеше богат набор от бял тюл. Подобно на още няколко свои колежки и тя бе сложила дълги черни ръкавици.

Средтоп роклите бе и тази на Зендая, която бе с модел на Armani Privе от бляскава розова материя, украсена със сребърни флорални мотиви и само една презрамка. ЗЕНДАЯ Снимка: "Ройтерс"

С ретро рокля на точки позира пред фотографите Дженифър Лорънс, доверила се на Christian Dior. На фона на всички тези бляскави тоалети нейният изглеждаше по-скоро като за градинско парти.

При мъжете нямаше кой знае какви изненади или впечатляващи с екстравагантност тоалети. За церемонията представителите на силния пол се бяха спрели предимно на черно и тук-таме тъмносиньо. Някои от актьорите добавиха за разкош масивни бижута и лъскави часовници. Съпругът на Емили Блънт - Джон Красински, разчупи малко общата визия с белия си смокинг, но с черни обувки. Емили Блънт и Джон Красински Снимка: "Ройтерс"

НАГРАДЕНИТЕ:

Най-добър филм: “Опенхаймер”

Най-добър актьор в главна роля: Килиън Мърфи за “Опенхаймер”

Най-добра актриса в главна роля: Ема Стоун за “Клети създания”

Най-добър актьор в поддържаща роля: Робърт Дауни-Джуниър за “Опенхаймер”

Най-добра актриса в поддържаща роля: Дивайн Джой Рандолф за “Останалите”

Най-добър режисьор: Кристофър Нолан за “Опенхаймер”

Най-добър оригинален сценарий: “Анатомия на едно падане”

Най-добър адаптиран сценарий: American Fiction

Най-добър чуждестранен филм: “Зона на интерес”, Обединеното кралство

Най-добър анимационен филм: “Момчето и чаплата”

Най-добра кинематография: “Опенхаймер”

Най-добър монтаж: “Опенхаймер”

Най-добри грим и прически: “Клети създания”

Най-добри костюми: “Клети създания”

Най-добри визуални ефекти: Godzilla Minus One

Най-добра оригинална музика: “Опенхаймер”

Най-добър звук: “Зона на интерес”

Най-добра оригинална песен: What Was I Made For от “Барби”

Най-добър дизайн на продукцията: “Клети създания”

Най-добър късометражен анимационен филм: War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Най-добър документален филм: “20 дни в Мариупол”

Най-добър късометражен документален филм: The Last Repair Shop