Никос Вертис се връща в София за концерт с бузуки

След голямото шоу, което направи миналата година у нас с турнето си "20 години на сцена", известният гръцки изпълнител Никос Вертис идва за поредно участие. На 11 октомври в зала "Арена София" ще звучат някои от най-големите му хитове като Thelo na me nioseis, De me skeftesai, An Eisai Ena Asteri, както и новите му песни, сред които е баладата Argisame Kardia Mou. На сцената ще се качи и оркестърът му от 25 музиканти с бузуки. За най-големите фенове са предвидени различни категории VIP маси.