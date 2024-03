Чисто гол ли е бил наистина Джон Сина на "Оскарите"? (Видео, снимки)

Джон Сина срази всички, появявайки се на сцената на наградите "Оскар" както майка го е родила. Мускулестото тяло на актьора предизвика серия от коментари, а мнозина дори се възмутиха от голотата му.

Бил ли е обаче Джон Сина чисто гол пред многомилионната аудитория докато връчваше филмовото отличие за най-добър дизайн на костюм? Пред публиката изглеждаше, че той държи единствено огромен плик, с който прикрива интимните си части. John Cena walks onto the #Oscars stage. https://t.co/UNgGySGz3r pic.twitter.com/zPrsl5oiCy — Variety (@Variety) March 11, 2024

Организаторите обаче разкриха, че кечистът действително е бил с костюм, известен в киното и телевизията като "скромната дреха", която е често използвана за прикриване на интимните зони на актьорите.

Роб Милс, изпълнителен вицепрезидент на Walt Disney Television, обяви, че голото появяване на Сина на наградите е преминало през "строги стандарти и практики". We have the final answer: NO @johncena was not fully nude at the Oscars! #johncena #oscars #academyawards #oscars2024 pic.twitter.com/zXxIth1OPf — Hollywood Insider (@Hollywdinsdr) March 11, 2024

Милс обясни, че според разпоредбите на Федералната комисия по комуникациите има правила за това какво може да се излъчва по телевизията на живо. Той разкри, че Джон Сина е бил покрит отзад, а пликът отпред е бил с велкро, за да се предотврати "неочакван инцидент".