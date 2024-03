Най-малкият син на Майкъл Джексън се бори с баба си за имуществото на баща си

Най-малкият син на Майкъл Джексън - Бланкет, известен като Биги, започна война с баба си Катрин Джексън за имуществото на баща си.

Изданието Mirror съобщи, че 22-годишният младеж, който е третото дете на Краля на попа, е подал съдебни документи, за да попречи на баба си да използва средствата от наследството на баща му за финансиране на обжалване на предишно съдебно решение. Медията посочва, че двамата с Катрин наскоро работили заедно, за да спрат изпълнителите на наследството на Майкъл да осъществят огромна бизнес сделка, срещу която те били много против.

В документите, изнесени за британския таблоид, не се споменава от какъв характер е сделката, но стана ясно, че е бил сключен договор със Sony за продажбата на половината от музикалния каталог на Джексън, който е на стойност 600 млн. долара.

TMZ пък информира, че малкият син на покойната поп звезда обяснил как той и баба му са представили своите аргументи, а съдът е взел решение срещу тях и е прекратил делото. Сега обаче Катрин е решила да обжалва решението, а Бланкет не е съгласен с това. В документите младежът е заявил, че не смята, че обжалването на делото наистина е от полза, и не вярва, че трябва да използва парите на баща си, за да плати. Всичко това се случва след като стана ясно, че Катрин "получава седемцифрена издръжка на година". If any of these 3 are MJ’s biological children, so am I #MichaelJackson's grown-up son, Bigi, goes head to head with grandmother in court battle - HELLO! https://t.co/QctBapkmzu — Carol (@ciaogirl9) March 21, 2024

Майкъл Джексън почина през 2009 г. Според завещанието трите му деца Принс, Парис и Бланкет са единствени наследници на състоянието му. Отделно Кралят на попа беше основал тръст на името на майка си. По-късно изпълнителите на завещанието и управители на недвижимите имоти на Джексън - Джон Бранка и Джон Макклейн, обявиха, че собствеността е донесла стотици милиони долари печалба благодарение на различни сделки, пише life.dir.bg.