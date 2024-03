Ариана Гранде остава начело в класацията за албуми на "Билборд"

Певицата Ариана Гранде за втора поредна седмица е начело в класацията на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.

Изпълнителка запазва първенството си с Eternal Sunshine, от който за едноседмичния период на отчитане са продадени 100 500 албумни еквивалентни единици.

Eternal Sunshine е третият албум на Ариана Гранде след Positions (2020) and Thank U, Next (2019), който прекарва първите си две седмици на върха в чарта Билборд 200, пише БТА.

Второ място в класацията заема певицата Кейси Мъсгрейвс с 97 000 продадени еквивалентни единици от новия й албум Deeper Well.

Deeper Well е петият албум, с който Мъсгрейвс попада в Топ 10 на Билборд 200, след Star-Crossed (2021), Golden Hour (2018), Pageant Material (2015) и Same Trailer Different Park (2013).

На трето място в класацията е кънтри певецът Морган Уолън, от чийто албум One Thing за периода на отчитане са продадени 70 000 еквивалентни единици. Миналата седмица Уолън заемаше втората позиция.

Певецът и актьор Джъстин Тимбърлейк се завръща в Билборд 200 с първия си албум от над шест години. Тавата му Everything I Thought It Was дебютира на четвъртото място с 67 000 продадени еквивалентни единици за едноседмичния период на отчитане.

Everything I Thought It Was е шестият пореден албум, с който Тимбърлейк намира място в челната петица на чарта.

На пета позиция е Ноа Каан с 46 000 продадени еквивалентни единици от албума Stick Season.

Петима бивши първенци допълват челната десетка на класацията за албуми Билборд 200 - певицата Сиза със SOS, Тейлър Суифт с Lover, Зак Брайън със Zach Bryan, отново Суифт с 1989 и Йе и Тай Дола Сайн с Vultures 1.