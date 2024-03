Робърт Патинсън и Суки Уотърхаус посрещнаха първото си дете (Снимки, видео)

Робърт Патинсън и годеницата му Суки Уотърхаус посрещнаха първото си дете заедно.

37-годишният актьор от "Здрач" и 32-годишната певица потвърдиха, че са станали тричленно семейство, когато излязоха на семейна разходка в Лос Анджелис тази седмица. Робърт Патинсън и Суки Уотърхаус с новороденото им Снимка: Twitter/@21metgala

Робърт изглеждаше досущ като грижовен баща, докато буташе светлорозовата количка с новороденото, а Суки изглеждаше щастлива и здрава, докато вървеше до него.

За последен път изпълнителката беше видяна на 24 февруари на разходка с Робърт. Тогава тя беше в напреднала бременност, съдейки по корема й.

Двамата все още не са потвърдили пола на новата си рожба.

Когато излезе тази седмица с детето си, Суки изглеждаше елегантно в дълго черно палто, бяла шапка и очила. Робърт Патинсън и Суки Уотърхаус Снимка: Twitter/@celebrityhki

Към двойката се присъедини майката на певицата Елизабет по време на разходката.

Суки обяви бременността си на фестивала Корона Капитал в Мексико Сити през ноември, където на сцената показа бебешкото си коремче. 🎙️ | New video of Suki Waterhouse performing ‘Johanna’ at Corona Capital Music Festival on November 19!



via Laura Quetzalli on IG! pic.twitter.com/8AZvgz3f3R — dose of suki waterhouse (@doseofsuki) November 22, 2023

"Реших да облека нещо блестящо днес, за да ви разсея от друго, което ми се случва", каза певицата, докато отмяташе дрехата си, за да направи движение към корема си, съобщава Дейли Мейл.

Публиката избухна в аплодисменти и щастливи викове. Виждайки реакцията на феновете, певицата се пошегува: "Не съм сигурна, че работи".

Робърт и Суки са заедно от 2018 г., а през 2022 г. решиха да се сгодят. Двойката обаче не се появява често под светлината на прожекторите и предпочита да не говори много за връзката си.