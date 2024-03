Мел Би от „Спайс Гърлс“ издава разширена версия на мемоарите си

Мелани Браун от „Спайс Гърлс" издава разширена версия на мемоарите си от 2018 г., в която споделя повече подробности за личния си живот и се надява да помогне на оцелелите от домашно насилие, предаде Ройтерс.

Британската певица и телевизионна водеща е добавила три нови глави към „Брутално честно" (Brutally Honest), в които описва детството си, стремителното си издигане към славата и брака си с бившия си съпруг Стивън Белафонте, който според нея е упражнявал насилие над нея. Той отрича твърденията.

„Сега е 2024 г. и много неща се случиха след излизането на книгата. Бях отличена със званието член на Ордена на Британската империя (MBE) за провеждане на кампании и повишаване на осведомеността относно домашното насилие. Сгодена съм. Купих си първата къща и лекувам раните си от предишните ми връзки", каза Браун пред Ройтерс.

„Исках да дам на оцелелите надежда и честност: Знаеш ли какво, аз също преминавам през това все още, точно както и ти. Така че не се отказвай".

Браун, меценат на благотворителната организация Women's Aid, стана член на Ордена на Британската империя (MBE) през 2022 г. за заслуги към благотворителни каузи и уязвими жени, предаде БТА.

„Това ми даде повече смисъл и е като продължение на момичешката сила, защото аз крещя момичешка сила от 19-годишна възраст, а след това в продължение на 10 години бях много безсилна и сега казвам истината си", каза тя за кампанията си срещу домашното насилие.

Браун каза, че първоначално е издала мемоарите си след насърчение от страна на дъщеря си и на приятелката си Луиз Ганън, която е написала книгата заедно с нея.

„Имам платформата. Подавам ръка на хората, които нямат глас, които нямат сигурно място, където да получат помощ или да говорят за това", каза Браун.

Групата „Спайс Гърлс", която се сформира през 1994 г., щурмува класациите по целия свят с хитове като Wannabe и Say You'll Be There, преди да се разпадне. Четири от тях се събраха отново за турне през 2019 г.