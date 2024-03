Ева Мендес за прехода от актриса към майка: Беше логично да се случи

Ева Мендес разказа за прехода си от актриса към майка на пълно работно време. Както е известно латината има две дъщери от дългогодишния си партньор Райън Гослинг.

"Беше напълно логично да се случи", каза звездата от "Хич" в интервю за шоуто Today на NBC.

"Късметлийка съм. Казах си, че ако мога да прекарам това време с децата си, но продължа да работя, просто нямаше да се получи, защото актьорството те отвежда на различни места, отвежда те далеч", продължи тя. "Беше като един вид невербално споразумение, което направих със себе си, в което си казах: "Добре, той ще работи и аз ще работя. Просто ще работя тук, у дома", добави Мендес.

Ева Мендес и Райън Гослинг започнаха връзка, след като се запознаха на снимачната площадка на криминалната драма от 2012 г. "The Place Beyond the Pines". Двойката има две дъщери, но публично не са разкривали да са сключвали брак, предаде дир.бг.

Гослинг, който също се отдръпна от Холивуд за четири години, за да прекара време с Мендес и децата им в периода между 2018 г. и 2021 г., тази година беше номиниран за наградата "Оскар" за поддържащата си роля на Кен във филма на Грета Геруиг "Барби".

След вечерта на церемонията по награждаването, по време на която Гослинг изведе своята "Kenergy" на ново ниво в изпълнение на номинираната за "Оскар" песен "I'm Just Ken", Мендес публикува пост в Instagram, който съдържаше ясни инструкции към партньора й: "Ти отведе Кен чак до "Оскарите". А сега се прибирай, трябва да сложим децата да спят."

Говорейки за този момент, тя каза: "Става дума за това. Отиваш, вършиш си работата възможно най-добре и след това се прибираш у дома." Последният екранен актьорски проект на Мендес беше през 2014 г., когато тя участва във фантастично-мистериозния филм "Изгубената река", написан и режисиран от Гослинг.

През 2022 г. тя даде да се разбере в публикация в Instagram, че "никога не е спирала да играе", а по-скоро "исках да съм вкъщи с бебетата си и за щастие другите ми бизнес начинания ми позволиха да направя това повече, отколкото актьорството."