Рок симфонията, посветена на Тина Търнър, ще бъде показана за първи път у нас

Simply The Best - така се нарича рок симфонията, посветена на кралицата на рокендрола, която почина миналата година. Някои от най-въздействащите ѝ и известни хитове като Proud Mary, What's Love Got to Do with It, The Best, We Don't Need Another Hero и много други ще бъдат изпълнени от над 40 души на 3 юни от сцената на зала 1 на НДК. В концерта ще бъдат включени и песни на Gun's N' Roses, Deep Purple, AC/DC, както и известни дуети, белязали кариерата на Търнър.